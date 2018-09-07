7 Сент. 12:05 2018-09-07T14:14:05+03:00

День города-2018: пешеходная Тверская, открытие концертного зала в «Зарядье» и салют

В эти выходные, 8 и 9 сентября, Москва отмечает День города. Столице «стукнул» 871 год. За два дня по всему городу пройдет более 300 уличных шоу, ярмарок, концертов и других интересных событий. Где можно отдохнуть и повеселиться?