Наше Подмосковье. Инвестор выбирает Московскую область

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T01:18:38+03:00

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В течение последних пяти лет в Московской области реализуются более 400 инвестиционных проектов. Новые предприятия - это в первую очередь рабочие места для местных жителей и налоги в бюджет региона. (См. «Конкретно».) Инвесторы выбирают Подмосковье по многим причинам. Большой рынок сбыта. Удобная транспортная инфраструктура. Но в первую очередь потому, что в регионе созданы наиболее привлекательные условия для бизнеса - крупные инвестпроекты сопровождаются буквально в ручном режиме, сроки получения разрешений и прокладки коммуникаций сокращены в несколько раз. Плюс серьезные субсидии для предпринимателей, которые готовы вкладывать деньги в развитие различных сфер деятельности.

Вчера в Дмитровском городском округе был дан старт новому большому инвестпроекту. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в церемонии закладки капсулы в фундамент распределительного центра «Северная звезда». Компания «Леруа Мерлен», развивающая сеть строительных и хозяйственных гипермаркетов, планирует запустить этот комплекс уже примерно через год - осенью 2019 года.

- Приятно сегодня находиться на строительной площадке, в которую будет инвестировано в самое ближайшее время 10 миллиардов рублей, - сказал Андрей Воробьёв. - Иностранные компании, которые приходят на нашу территорию, исправно платят налоги. Это важно и для муниципалитета, и для нашей большой территории.

«Порядка 1000 рабочих мест появится с запуском нового распределительного центра компании «Леруа Мерлен». Центр станет крупнейшим в стране и будет поставлять товары во все магазины России и Казахстана», - написал на своей странице в Инстаграме Андрей Воробьёв (@andreyvorobiev).

В «Северной звезде» компания сможет складировать прибывающие от поставщиков товары и далее распределять логистические потоки, фурами развозя продукцию в свои гипермаркеты. С точки зрения транспортной доступности место удобное. Участок земли, на котором разворачивается строительство, находится около федеральной трассы А107 (так называемое Московское малое кольцо). Отсюда же легкие выезды на М10 (дорога Москва - Санкт-Петербург), М11 (скоростная платная трасса), ЦКАД. И всего в 20 километрах находится аэропорт «Шереметьево».

Генеральный директор «Леруа Мерлен Восток» Венсан Жанти поблагодарил Андрея Воробьёва за помощь региональных властей.

- Для нас очень важно, что здесь сегодня с нами губернатор. У нас есть поддержка со стороны Московской области. Мы продолжаем открывать магазины в Подмосковье (в 2019 году появятся новые магазины в Видном, Жуковском, Клину. - Авт.). У нас очень много проектов.

- Стабильная, планомерная работа и инвестблока (в Правительстве области. - Авт.), и глав территорий дает результаты, - отметил Андрей Воробьёв, общаясь с журналистами. - У нас серьезные проекты подходят к реализации. Например, завод «Мерседес» в Солнечногорске. И буквально в каждом муниципалитете у нас сегодня реализуются проекты, которые создают рабочие места и базу нашей экономики. Наша задача - помогать, содействовать бизнесу. У нас есть ряд программ, которые позволяют компенсировать затраты инвесторов. Наверное, поэтому сюда идут иностранные компании, но что самое главное - те, кто пришли, и дальше инвестируют деньги в свое развитие.