Выборы мэра Москвы 2018: как и где можно будет проголосовать?

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-07T16:25:15+03:00

Избирательные участки, а их 3808, будут открыты с 8.00 до 22.00 Фото: Иван МАКЕЕВ

Можно ли проголосовать не по месту регистрации на выборах мэра Москвы 2018

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В Москве 9 сентября будут выбирать мэра города. Проголосовать на них смогут все жители города старше 18 лет. Всего в выборах мэра Москвы 2018 года смогут участвовать 7,2 млн избирателей.

Избирательные участки, а их 3808, будут открыты с 8.00 до 22.00. Это сделано для того, чтобы те, кто возвращается домой с дачи, могли не торопиться и проголосовать до закрытия избирательных участков.

Впервые, кстати, москвичи смогут проголосовать вне города — 209 участков откроют в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. В день выборов за пределами столицы избирателям понадобится иметь при себе только паспорт.

Как найти свой избирательный участок:

- введите домашний адрес на сайте избиркома или мэрии Москвы. На карте появятся ближайшие места для голосования и маршруты к ним.

Как проголосовать не по месту регистрации:

- нужно подать заявление и указать номер удобного избирательного участка. Сделать это можно по 7 сентября включительно несколькими способами: в любом московском центре «Мои документы»; пригласив специалиста центра госуслуг, позвонив по телефону +7 495 777-77-77; в мини-офисах «Мои документы» в Московской области; в любом центре «Мои документы» в Калужской области; в мобильных офисах госуслуг «Мои документы» в Тульской и Владимирской областях;

- если по каким-то причинам у вас изменятся планы, вы не сможете проголосовать там, где планировали, то вы сможете пойти на избирательный участок по месту прописки.

Если заболел, но хочешь проголосовать:

Если по состоянию здоровья 9 сентября вы не можете прийти на избирательный участок, проголосовать можно на дому. В день голосования к вам по месту постоянной регистрации придут представители избирательной комиссии. Что нужно для этого? На свой участок по 9 сентября (до 16.00) нужно подать заявление в свободной форме (письменно или устно).

Кандидаты в мэры города:

- депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан»),

- председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР),

- экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ),

- глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»),

- действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.

ВАЖНО

Процедура досрочного голосования на этот раз в Москве не предусмотрена. Голосовать за границей или онлайн тоже не получится.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

- избирательной комиссии +7 (495) 633-51-56, +7 (495) 633-51-16;

- горячей линии Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.