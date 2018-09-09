2018-09-09T22:52:35+03:00
Политика

Явка избирателей на выборах губернатора Подмосковья составила 37,02%

Как голосовали в городах и поселках области
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Явка на выборах губернатора Московской области по данным на 22.15 составила 37,02%Явка на выборах губернатора Московской области по данным на 22.15 составила 37,02%Фото: Иван МАКЕЕВ
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Избирательные участки во всех городах и поселках 9 сентября закрылись ровно в 20.00. Явка на выборах губернатора Московской области по данным на 22.15 составила 37,02%. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

- Обработано протоколов на 828 участках, 19,4% протоколов, явка 37,02% по состоянию на 22.15, - сообщила Эльмира Хаймурзина.

Ранее представители избирательной комиссии говорили, что к выборам губернатора Подмосковья были созданы четыре экстерриториальных участка в Москве: в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (67,8%), Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (88,5%), Московском государственном областном университете (34,3%) и следственном изоляторе № 12 управления ФСИН по Московской области в Зеленограде (100%).

Самыми активными оказались жители поселка городского типа Восход и города Лотошино, а также в лидерах Одинцово, Чехов, Сергиев Посад, Реутов, Серебряные пруды, Котельники, Лосино-Петровский, Балашиху, Рошаль и Электрогорск.

По предварительным результатам, лидирует Андрей Воробьев - за него отдали 61% голосов.

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