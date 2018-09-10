По предварительным данным на выборах мэра Москвы лидирует Сергей Собянин

СЕГОДНЯ 00:15 2018-09-10T00:23:10+03:00

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Голосование на выборах мэра Москвы 9 сентября завершилось в 22.00. По данным Мосгоризбиркома на 20.00, проголосовали примерно 28% избирателей (около 2 млн человек). Голосовали и на дачных участках - свыше 60% избирателей. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

- Обработано 6,7% от всех протоколов. Явка 31,24%, - сказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Когда станут известны результаты выборов? Московская городская избирательная комиссия (МГИК) получит предварительные результаты голосования на выборах мэра столицы после 0.00.

По данным опроса независимого фонда «Центр политических технологий», на выборах мэра Москвы лидирует Сергей Собянин - за него свои голоса отдали 74% избирателей. Второе место занимает кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин с 10%, третье место - кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и от «Справедливой России» Илья Свиридов с 6% голосов, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набрал 2%. Еще 2% - испорченные бюллетени.

Выборы мэра в Москве проходили без серьезных нарушений. Попытки нарушений сразу же пресекались. Женщине, которая проголосовала на загородном участке, после чего отправилась в столицу, отказали выдать второй бюллетень. Никаких шуток, штраф за такие выходки 30 тысяч рублей.

- А если речь о третьей попытке проголосовать, это уже уголовная ответственность с реальным сроком до трех лет. Поэтому я не рекомендую шутить с избирательным законодательством, - комментировал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

НАПОМНИМ

В этом году в выборах мэра Москвы принимали участие пять кандидатов: депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан»), председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.

Данные exit poll Центра Политических Технологий по выборам Мэра Москвы:

74% - Сергей Собянин,

10% - Вадим Кумин,

6% - Илья Свиридов,

6% - Михаил Дегтярев,

2% - Михаил Бафлакин,

2% - испорчено биллютеней.

Сергей Собянин лидирует на выборах Москвы, набрав 67,98%, после обработки 0,11% протоколов.

- Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exitpoll. Спасибо за поддержку, друзья! Это – наша общая победа, - написал в своем блоге Сергей Собянин.

КСТАТИ

Как голосовали в прошлый раз?

Выборы мэра в Москве проходили 1 июля 2013 года. Явка составила 32,03%.