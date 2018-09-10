Получить новую профессию в 50? Это реально!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-10T01:30:27+03:00

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Героиня фильма «Москва слезам не верит» говорила: «В 45 жизнь только начинается». Правильнее сказать: после 45. Потому что и в 45, и в 50 человек может освоить новое дело. Некоторые профессии уходят с рынка, многие - видоизменяются. Почему бы в 40 или даже 50 не открыть новую страницу своей жизни?

Образовательный комплекс «Техноград» призван помочь москвичам всех возрастов получить новую специальность и освоить актуальные навыки. Комплекс открыли 3 сентября. Расположен он на ВДНХ. Здесь 6 павильонов с мастерскими (см. «Конкретно»), преподают ведущие сотрудники компаний, слушателей, отличившихся во время учебы, могут пригласить на работу.

Сейчас в «Технограде» проходят бесплатные занятия. А с 1 октября начнутся тематические курсы.

Павильон «Пром.Техноград». Мастерская «Оператор станков с ЧПУ». Скоро начнутся занятия.

- ЧПУ - это числовое программное управление, - объясняет один из преподавателей. - Это фрезерные и токарные станки нового поколения. Раньше металлические детали вытачивали на станках вручную. А теперь оператор создает в компьютере модель детали, вводя ее параметры. Машина сама работает с металлом. Это проще, быстрее и безопаснее, чем раньше. Освоение станков с ЧПУ - это вариант переквалификации, например, специалистов старшего поколения.

Многие возрастные посетители «Технограда» интересуются машинами, которые еще лет 10 - 15 назад были только в фантазиях писателей-фантастов.

Мастерская «Специалист по аддитивным технологиям» (3D. - Ред.). За спиной преподавателя Артема Родина - 3D-принтер. Принтер похож на обычный, только высотой метра в полтора. И картриджи не с чернилами, а с пластиком и фотополимерами.

- 3D-печать используется во многих сферах, в частности в медицине, - рассказывает преподаватель. - Например, человеку делают компьютерную томографию головы. Эти данные программа преобразовывает в трехмерную модель и печатает на 3D-принтере. Специалисты получают точную картину, и если нужна операция - могут все просчитать до мельчайших нюансов.

В павильоне «Урбан.Техноград» нам рассказали, что по первым дням работы отмечен интерес людей старшего возраста к специальностям в области ландшафтного дизайна и обслуживания ЖКХ. А в «Сервисе» они интересуются профессиями кулинара, пекаря, повара.

- В этом деле главное - талант и желание, - говорит бренд-шеф кулинарных мастерских «Технограда» Евгений Малютин. - Если человек хочет поменять профессию, получить новые знания - наши двери открыты!

Женщина лет пятидесяти записывается через терминал на мастер-класс. В руках - несколько билетов. Елена Бадриева рассказывает, что услышала о «Технограде» в теленовостях.

- Дочь поступила в вуз, я теперь одна сижу дома, вот поехала в «Техноград», посмотреть. Я в полном восторге! Очень интересные курсы. Записалась на мастер-классы по созданию цветников, на несколько кулинарных уроков. Пока для себя. Я ведь уже пенсионерка. Но кто знает, может, найду для себя новое дело и вернусь на работу, - улыбается женщина.

Профессии «Технограда» будут продемонстрированы и на финале первого Национального чемпионата «Навыки Мудрых» по стандартам WorldSkills, который пройдет на площадке комплекса 22 - 23 сентября. Участники чемпионата - профессионалы старшего возраста - личным примером докажут, что и после 50 можно остаться в строю. «Навыки Мудрых» призван стать дискуссионной площадкой, где люди старшего возраста поделятся друг с другом профессиональным опытом, найдут способы реализовать мечты и превратить хобби в работу.

КОНКРЕТНО

Учебные программы «Технограда» состоят из 6 направлений:

Услуги для населения - Сервис.Техноград

Промышленность - Пром.Техноград

Креативные индустрии - Арт.Техноград

Городская инфраструктура - Урбан.Техноград

Цифровые технологии - Цифра.Техноград

Предпринимательство - Бизнес.Техноград

ЭТО ВАЖНО!

Ознакомиться со всеми направлениями, занятиями и курсами, а также записаться на них можно на сайте technograd.moscow.