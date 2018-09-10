2018-09-10T10:15:43+03:00
Происшествия

В Москве на Курском вокзале мужчина ранил ножом двух человек

Нападавшего задержали сотрудники полиции [видео]
Игорь ПАВЛОВ
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К парню подбежал мужчина кавказской внешности и полоснул его кухонным ножомК парню подбежал мужчина кавказской внешности и полоснул его кухонным ножомФото: Иван ВИСЛОВ
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Все произошло в четыре часа утра понедельника, 10 сентября, на Курском вокзале в зале ожидания возле одного из магазинов сотовой связи. К парню подбежал мужчина кавказской внешности и полоснул его кухонным ножом. После этого злоумышленник приблизился к девушке и также ранил ее. Убежать с места происшествия он не успел. Сотрудники вокзала окружили его и вызвали полицию.

В Москве на Курском вокзале мужчина ранил ножом двух человек. Видео с места событий

В интернете появилось видео очевидца, который снимал происходящее на телефон.

- Короче, это просто жесть, - говорит он за кадром. - Он резанул девушку в магазине. И парень истекает кровью... А нападавшего просто окружили и ничего с ним не делают. Пытаются поговорить с ним. На его языке. В Америке бы уже застрелили. А у нас еще разговаривают.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, нападавшего доставили в полицию (он был ранее судим), а пострадавших парня и девушку в больницу. По некоторым данным, им чуть больше 20 лет.

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