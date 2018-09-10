2018-09-10T12:03:57+03:00
Происшествия

Мигранта из Киргизии обвинили в намеренном убийстве после наезда на толпу в Москве

Следователи будут просить в суде об аресте водителя [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мужчина не убегал с места происшествия. Его задержалиМужчина не убегал с места происшествия. Его задержалиФото: скриншот видео
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В Москве на Новочеркасском бульваре утром 9 сентября неизвестный мужчина на автомобиле врезался в толпу людей. В итоге на больничных койках оказалось девять человек, еще один мужчина скончался по пути в больницу. Сначала думали, что случайно. Оказалось, что 20-летний водитель сделал это намеренно из-за конфликта в кафе. Мужчина не нашел другого способа, чтобы отомстить обидчикам - разогнался на машине и въехал в толпу людей. Причем практически всех этих людей он знал, они вышли из того самого кафе, где и произошел конфликт. Это сейчас подтверждают следователи.

Первые кадры из Москвы, где авто влетело в толпу пешеходов.

- Молодой человек, управляя автомобилем марки "Фольксваген Поло" на проезжей части по Новочеркасскому бульвару умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе. В результате этого пострадали десять человек, в том числе одна несовершеннолетняя.

Все потерпевшие получили повреждения различной степени тяжести, с которыми они доставлены в медицинские учреждения города, при этом от полученных травм один из потерпевших мужчин скончался, - рассказали в ГУ СК по Москве.

Водитель оказался уроженцем Киргизии, как и все пострадавшие. Мужчина не убегал с места происшествия. Его задержали.

- Во время допроса обвиняемый пояснил, что мотивом к противоправным действиям послужил произошедший ранее в кафе конфликт между ним и ранее незнакомыми ему мужчинами, - рассказали следователи.

Уже возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренных статьями "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц".

Следователи будут подавать ходатайство в суд об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

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