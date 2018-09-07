В Москве выставили на аукцион здание в усадьбе Барышникова за 31,6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2018-09-07T13:19:23+03:00

Будущий владелец должен взять на себя ответственность за сохранение здания

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На аукцион выставили одно из зданий в усадьбе Барышникова на Мясницкой улице. Это каменное одноэтажное здание, будущий владелец обязан взять на себя ответственность за его сохранение. Об это рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

- Победитель предстоящего аукциона получит отдельно стоящее каменное здание второй половины XIX века – когда-то лечебный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. Здание является объектом культурного наследия, который необходимо отреставрировать и ввести в эксплуатацию в течение пяти лет. Месторасположение лота, соседство с предприятиями общепита и ритейла позволяют предположить, что несмотря на физический износ, объект заинтересует потенциальных инвесторов, – отметил Геннадий Дёгтев.

Здание площадью 489 квадратных метров. Расположение - во дворе усадьбы Ивана Барышникова, майора в отставке, богатого помещика, хозяина заводов и фабрик конца XVII века. Именно в этой усадьбе друг помещика Александр Грибоедов зимой 1823 - 1824 годов работал над произведением «Горе от ума». Здание расположено на Мясницкой улице, 42, строение 3. Техническое состояние — удовлетворительное. Там уже подведены водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение. Мощность электроснабжения составляет 220 Вольт. Скрытая проводка.

Что обязан будущий владелец? Сохранить местоположение, фасады, интерьеры, материалы стен и перекрытий, крышу и лестницы XIX века.

- При реставрации также необходимо будет уточнить исторические колористические решения, - сказали в Департаменте города Москвы по конкурентной политике. - Начальная цена лота – 31,6 миллионов рублей. Заявки для участия принимаются до 29 сентября. Торги пройдут 3 октября 2018 года.