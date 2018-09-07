В Красногорске откроют ФОК имени хоккеиста Владимира Петрова - с искусственным льдом для занятий детских команд

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-07T15:21:15+03:00

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня проверил ход строительства нового ФОК с искусственным льдом. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет носить имя Владимира Петрова, двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира по хоккею, спортсмена из великой «красной тройки» сборной СССР Петров-Харламов-Михайлов. Напомним, Владимир Петров в апреле 2016 года обратился к Президенту России с просьбой открыть в его родном Красногорске хоккейную академию. Вскоре приступили к проектированию будущего спорткомплекса, затем - к строительству. Но сам чемпион до открытия проекта, к сожалению, не дожил. Владимир Петров скончался в начале 2017 года.

- Здесь каждую раздевалку, каждый важный узел Владимир Владимирович Петров утверждал сам лично, - рассказал Андрей Воробьёв. - Он очень беспокоился за то, чтобы все было удобно, комфортно, современно для юных хоккеистов.

Губернатор отметил, что ФОК начнет работу уже в конце нынешнего года.

- Объект уже в финальной стадии - в ноябре мы его сдаем, в декабре торжественно откроем. В каждом городе Подмосковья огромный спрос на ледовые площадки – для фигурного катания, хоккея. В Красногорске, по сути, льда не было, и такая школа просто обречена на успех.

Спорткомплекс строится на деньги из областного и муниципального бюджета. На текущий момент его готовность оценивают в 68%. В строительстве задействованы около 200 человек.

В новом ФОКе будут работать две ледовые арены, плюс несколько залов для игровых видов спорта, кафе, сауны, магазин спортивной атрибутики. Также здесь появится музей Владимира Петрова, в котором будут собраны личные вещи легенды нашего спорта и уникальные спортивные артефакты. В течение одной смены (то есть одновременно) в ФОК смогут заниматься до 170 ребят.

Стоит отметить, что в 2014 году по инициативе губернатора Андрея Воробьёва была запущена программа по строительству в муниципалитетах современных физкультурно-оздоровительных комплексов. В итоге за пять лет в области построили и реконструировали 132 ФОКа.