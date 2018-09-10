Север Москвы превзойдет престижный Юго-Запад экологией и комфортом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T17:36:42+03:00

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Традиционно Юго-Запад Москвы считался самым престижным для проживания: еще несколько лет назад купить там квартиру мечтал почти каждый решившийся на приобретение новых квадратных метров. Отсюда и более высокие цены на жилье по сравнению с другими районами столицы, расположившимися примерно в такой же удаленности от центра мегаполиса. Однако в последнее время расстановка приоритетов на карте Москвы существенно изменилась. По словам специалистов по социологии города, на первый план сейчас выходят районы северной части Москвы и Подмосковья. Именно они скоро станут самыми престижными и в плане жилья, и в плане инфраструктуры и комфорта для жизни. На смену «Новой Риге» и Юго-Западу приходят Дмитровское и Ярославское шоссе.

Уже сейчас на севере столицы дышится гораздо глубже и легче, чем во многих других районах Москвы. Если экологическую обстановку на Юго-Западе за последние годы существенно подпортил поток транспорта из Новой Москвы и сокращение зеленых зон, то Северу удалось сберечь свои природные богатства практически нетронутыми. В пределах МКАД шумят живописные еловые леса, пруды и реки, сохранившие первозданную красоту еще с 70-х годов, когда здесь только начинали возводить первые многоэтажки. Чуть дальше, за пределами города расположились зоны отдыха и горнолыжные комплексы - «Сорочаны», «Яхрома», «Волен».

Зелеными оазисами столицы считаются московские районы Ростокино и Ярославский. Национальный парк «Лосиный остров» позволяет отдохнуть в тени вековых дубов и сосен, не выезжая из многомиллионного мегаполиса. В особо охраняемой зоне парка обитают лоси и кабаны, ястребы, орланы-белохвосты и другие краснокнижные животные и птицы, которые селятся только в самых экологически чистых местах.

Кроме природных красот Север столицы может похвастаться и богатым культурным наследием. Чтобы приятно провести выходные и окунуться в историю Первопрестольной, совсем необязательно ехать в центр. Взять хотя бы Ростокинский акведук: это довольно необычный мост через реку Яузу, построенный в 1783-1784 годах по приказу Екатерины II. Проехав от него всего одну станцию на метро, вы окажетесь в знаменитом Ботаническом саду Российской Академии наук. А в 10 минутах езды на машине находится Музей-усадьба «Останкино», с 1620 года принадлежавшая князьям Черкасским. Позже здесь поселился знаменитый дворянский род Шереметьевых.

Добираться из северных районов Подмосковья до центра Москвы теперь тоже проще и быстрее. Власти столичного региона расширяют в этих направлениях дороги. Совсем скоро там уберут светофоры, и жители Москвы и области смогут домчать до центра без пробок, потратив на дорогу минимум времени.

Об инфраструктуре районов Ростокино и Ярославский жители столицы тоже наслышаны: здесь есть множество магазинов, включая «Атак», «ВкусВилл», «Дикси», «Перекресток» и «Азбуку вкуса», огромное количество аптек, популярных кафе и ресторанов. За последние годы в этих районах построили сразу несколько крупных торговых центров, например, гипермаркет Metro и ТРЦ «Золотой Вавилон» - один из крупнейших моллов Европы с кинотеатром и сотнями торговых точек самых популярных брендов. В шаговой доступности - больницы, в том числе ЦКБ №2 им. Семашко и больница Управления делами президента, школы, детские сады. По уровню комфортности и развитию инфраструктуры Север столицы уже давно обогнал многие другие «спальные» районы, где купить продуктов для семейного ужина или выпить кофе можно только рядом со станцией метро.

При всем удобстве северных районов (как в пределах МКАД, так и за бетонным кольцом) их нельзя назвать густозаселенными — и это тоже большой плюс для экологии. Большинство столичных застройщиков пока только присматриваются к этому уголку Москвы. По последним данным, возводить новые дома на северо-востоке столицы планирует: строительная компания «ФСК-Лидер» приобрела земли на границе Ярославского и Ростокинского районов, и в ближайшие годы там появится новый жилой комплекс. Компания известна своими современными проектами и технологиями, и возводимое ею жилье часто сравнивают с европейским — настолько органично оно вписывается в окружающую природную среду, сохраняя ее экологичность.

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