Реконструкция МКАД: Дело к развязке!

СЕГОДНЯ 01:12 2018-09-07T21:07:43+03:00

Вся реконструкция МКАД может продлиться ближайшие десять лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

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После масштабной перестройки пробочных клеверных развязок на МКАД началась реконструкция самой трассы. В планах - строительство переходно-скоростных полос, расширение проезжей части, обновление развязок на пересечении с магистральными и районными улицами. Сейчас строители переделывают один из первых участков - многоуровневую транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.

- Этот участок МКАД перегружен транспортом, существующая развязка работает на пределе пропускной способности, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Чтобы решить эту проблему, нам необходимо развести пересекающиеся потоки машин. Реконструкцию развязки планируем завершить к октябрю 2020 года.

СТАРЫЙ ПУТЕПРОВОД РАСШИРЯТ

По проекту в районе Бесединского шоссе на обновленном отрезке проезжей части МКАД в 1,2 километра появятся переходно-скоростные полосы. Ремонт затронет и существующий путепровод через МКАД длиной 86,5 метра. Его расширят на одну полосу.

Кроме того, с внешней стороны МКАД построят направленную эстакаду (294,6 м) и эстакаду к торговому центру «Южные ворота» (203,4 м). В этом месте на двух участках поставят шумозащитные экраны, а также обустроят направленные и боковые проезды (4,5 км). Около транспортной развязки протянут надземный пешеходный переход (69,8 м) на маршруте от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы.

Из-за этого сейчас на пересечении МКАД и Бесединского шоссе круглосуточно перекрывают движение машин:

✓ до 30 сентября 2018 г. - по Бесединскому мосту (Беседы - Братеево). Здесь перекрыта часть въезда в Москву с эстакады. Одновременно на 20-м километре МКАД частично закрывают первую полосу от съезда в село Беседы до съезда к автовокзалу «Южные ворота»;

✓ до 15 февраля 2019 г. - на выезде из села Беседы на 21-й километр внешней стороны МКАД. Пока здесь закрыта для водителей часть съезда.

После реконструкции на этом отрезке МКАД сможет проехать примерно на 20 процентов больше машин - до 8 - 8,8 тысячи авто в час в каждом направлении. А выезд на кольцевую дорогу с Бесединского шоссе и Ленинской улицы станет легче.

Новые съезды на пересечении МКАД и Бесединского шоссеФото: Алексей СТЕФАНОВ

ЧТО ДАЛЬШЕ

Всего во время реконструкции МКАД планируют построить примерно 100 километров новых разгонных полос, а также 200 километров съездов, в том числе эстакад и тоннелей.

Следующие в очереди на ремонт - еще три участка общей длиной примерно 20 километров:

✓ от Волоколамского до Ленинградского шоссе (5,3 км);

✓ от Дмитровского до Осташковского шоссе (9,3 км);

✓ от Осташковского до Ярославского шоссе (5,1 км).

На каждом из них появятся боковые проезды и переходно-скоростные полосы.

Помимо этого, столичные власти обследовали почти 300 съездов с МКАД, в основном к торговым центрам. Из них 25 могут закрыть, поскольку они построены без всяких разрешений и с нарушениями, на них нет положенных по нормам разгонных полос. Некоторые съезды собираются реконструировать за счет частных инвесторов. Пока готовятся проекты более чем по 20 таким адресам. Вся реконструкция МКАД может продлиться ближайшие десять лет.