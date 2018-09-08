Салют на День города Москвы-2018: прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-08T18:08:19+03:00

За вечер дадут несколько десятков тысяч залпов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 8 сентября жители и гости столицы увидят салют на День города Москвы 2018 [видеотрансляция]

Изменить размер текста: A A

Прямая трансляция салюта на День города Москвы 2018 начнется в 21:00. С трех десятков городских площадок в разных районах столицы запустят праздничные фейерверки.

За вечер дадут несколько десятков тысяч залпов. Небо над Москвой раскрасят золотые, серебряные, и разноцветные вспышки. Можно будет увидеть, как распустятся огненные цветы, загорятся пылающие сердца и вспыхнут молнии. Незабываемое зрелище для всех желающих.

В честь Дня города Москвы 2018 праздничные фейерверки прогремят в парках «Таганский», «Бабушкинский», «Измайловский», «Сокольники», «Эрмитаж», «Лианозовский», «Кузьминки», у основания Большого Москворецкого моста, на ВДНХ, в Южном Бутово, Зеленограде, Лужниках, Митино, Печатниках, Московском и в других местах столицы.

Полный список площадок — на сайте городской мэрии.