Районы столицы, в которых из-за строительства метро скоро подорожают квартиры

СЕГОДНЯ 02:03 2018-09-11T02:04:19+03:00

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До конца этого года в столице должны открыться 24 станции (50 км) метро. По традиции в районах, куда приходит подземка, поднимаются цены на жилье. Логично, ведь теперь добираться до удаленных прежде жилых кварталов становится проще. Аналитики столичных портала недвижимости ЦИАН и группы компаний «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» провели исследование и назвали пять основных районов Москвы, где из-за ввода новых станций метро могут подорожать квадратные метры. А пока еще есть время прикупить квартиру по «низкой» цене.

НЕКРАСОВКА: НОВОСТРОЙКИ ПОСТЕПЕННО ДОРОЖАЮТ

Жилье на юго-востоке столицы традиционно считается не самым дорогим. Поскольку рядом действующие промышленные предприятия и заброшенные промзоны, которые занимают почти треть округа. В среднем цена квадратного метра - чуть более 100 тысяч рублей. К примеру, в новостройке двушка площадью 60 квадратов с отделкой под ремонт, то есть с электроразводкой, радиаторами, плиткой в санузлах, домофоном, стоит примерно 6,3 миллиона рублей.

Метро в Некрасовке пока нет, поэтому до ближайших станций сейчас жители вынуждены добираться. До «Выхино» 11 километров от жилых кварталов, до «Лермонтовского проспекта» - 8 километров. Станция метро с названием «Некрасовка» должна открыться в конце 2018 года. Это будет розовая Некрасовская линия метро длиной более 15 километров. На ней 8 станций - «Косино», «Лухмановская», «Некрасовка», «Нижегородская», «Окская улица», «Стахановская», «Улица Дмитриевского» и «Юго-Восточная». Ветка пройдет от улицы Нижегородской вдоль Рязанского проспекта за МКАД до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. То есть по всему маршруту квартиры могут подняться в цене. Причем в основном в новых или строящихся домах.

«Сейчас в Москве возводят больше 50 новостроек в пешей доступности от пока не открытых станций метро, - отмечают аналитики ЦИАН. - Большинство таких проектов демонстрирует ценовой рост. За последний год средняя стоимость 1 квадратного метра в таких новостройках в среднем увеличилась на 3,8 процента. Если же брать только наиболее востребованные корпуса, то речь пойдет о 8,2-процентном удорожании».

На куплю-продажу вторички запуск новых станций метро, как правило, почти не влияет, поскольку многие из существующих домов устарели морально и физически.

«Самый яркий пример - запуск Московского центрального кольца (МЦК), - говорится в исследовании. - Осенью 2016 года на новом транспортном контуре открылись три десятка станций, рядом с которыми расположены около 4,2 тысячи жилых домов. Тем не менее цены на жилье по соседству с МЦК не выросли».

При этом растет стоимость аренды квартир. Согласно исследованию, ставки аренды на жилье в радиусе строящихся станций по всей Москве за последний год выросли в среднем на 5,4 процента для однушек и на 5,3 процента для двушек. «В дальнейшем стоимость аренды должна еще увеличиться», - предупреждают эксперты.

НОВАЯ МОСКВА: В КОММУНАРКЕ - ЖИТЬ

Поселение Внуковское

В Троицком и Новомосковском округах новые станции и линии метро могут поднять цены в двух районах. К примеру, в западной части Новой Москвы к деревне Говорово и поселению Внуковское уже стала ближе Калининско-Солнцевская линия с конечной станцией «Рассказовка». Напомним, ее запустили в конце августа этого года на новом участке из семи станций.

А дальше отсюда желтая ветка к 2022 году дойдет до аэропорта Внуково. Длина нового участка - 5,2 километра. На нем разместят две станции - «Пыхтино» и «Внуково». Сейчас в этом районе квадрат стоит в среднем от 80 тысяч рублей. Современные многоэтажки обещают сдать к началу 2020 года.

«Новостройки начинают дорожать с того момента, когда власти обещают построить рядом станцию метро, - отмечают аналитики. - Наценка в среднем составляет 7 - 10 процентов».

Коммунарка

По данным исследования группы компаний «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», еще одним выгодным вложением могут стать квартиры в поселении Сосенское, в которое входит поселок Коммунарка. Сюда от действующей конечной станции Сокольнической линии «Саларьево» поедет новый участок длиной 11 километров на четыре станции - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Открытие планируется ориентировочно на 2020 год. В новых кварталах по соседству с будущими станциями строятся квартиры пока по цене от 87,9 тысячи рублей за квадратный метр.

СЕВЕРНЫЙ: МЕТРО ЕЩЕ НЕ КУСАЕТСЯ

Пока для этого района на северо-востоке города за МКАД ближайшими станциями стали «Алтуфьево» и «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии. До них от жилых кварталов добираться в среднем 7 - 11 километров. Немного спасает жителей Северного и открывшаяся в этом году «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии. Теперь салатовую ветку строители тянут от «Селигерской» дальше, еще на три станции - «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех» (рабочее название). Как раз «Физтех» разместится в самом районе Северный. Пока метр в здешних новостройках идет по цене примерно от 122 тысяч рублей. Для сравнения: в остальных районах Северо-Восточного округа придется выложить за квадрат почти вдвое больше - 186 - 200 тысяч рублей и выше в зависимости от дома.

ЧТО ЕЩЕ

Большое кольцо идет!

Цены уже начинают расти в новостройках в некоторых районах будущего маршрута Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В аналитическом центре ЦИАН отметили подорожание «квадрата» в новых жилых комплексах в среднем от 3 до 13 % около строящихся станций БКЛ:

- «Авиамоторная» в районе Лефортово (ЮВАО) вдоль проезда Энтузиастов. Запуск ориентировочно в 2019 году;

- «Воронцовская» в районе Обручевский (ЮЗАО), недалеко от усадьбы «Воронцово». Запуск планируется в 2020 году;

- «Нижегородская» в Нижегородском районе (ЮВАО), рядом с Рязанским проспектом. Запуск ориентировочно в 2019 году.