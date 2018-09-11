Пусть добра станет больше

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-11T12:35:05+03:00

Сотрудники известной сети гипермаркетов для ремонта и дачи отметили день рождения компании ударным трудом на общее благо и сами получили большой заряд доброй энергии

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...Это не просто магазины с товарами для ремонта и дачи. Эти ярко-оранжевые гипермаркеты присутствуют в жизни уже целого поколения россиян. Возможно, кто-то был еще маленький, и родители делали ему детскую, когда открылся первый магазин. А теперь этот человек сам делает ремонт в собственной квартире в партнёрстве с этим же магазином. И это отрадно: 15 лет для любой компании - а именно столько лет исполнилось на днях сети гипермаркетов ОБИ в России - это маленькая жизнь. И это возраст большой ответственности.

Вероятно, поэтому свой юбилей ОБИ Россия отмечает не в ресторане, как того можно было бы ожидать, а созидательно.

В честь своего Дня рождения компания запустила благотворительный проект «Энергия добрых дел», в котором приняли участие 28 гипермаркетов во всех 14 городах присутствия сети.

Сотрудники компании благоустроили и озеленили территории парков, детских домов, пансионатов для престарелых, специализированных детских садов, больниц и других социальных учреждений, где помощь и участие энтузиастов действительно нужны. В итоге было посажено около тысячи кустарников и деревьев, установлено более полусотни скамеек в парках, а также проведены работы по ландшафтному дизайну и ремонту.

В Москве марафон добрых дел прошел в "Сокольниках". Благому начинанию сопутствовала чудесная солнечная и теплая погода - редкая в это время года в столице. На мероприятии в парке «Сокольники» сотрудники ОБИ своими руками сделали развивающие подарки для подопечных Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения - единственной больницы в г. Москве, где проходят лечение дети с нарушениями ментальной сферы.

Для них были сделаны яркая мебель, зеленые уголки с живыми растениями, бизиборды и тактильные дорожки, которые помогут развить необходимые для этих ребят адаптивные к социуму навыки.

Вот такая красота получилась! Фото: пресс-служба ОБИ Россия.

Кроме того, в ходе праздничной церемонии по завершению мероприятия генеральный директор ОБИ Россия Марчин Токаж от лица компании передал больнице подарочный сертификат на покупки в ОБИ номиналом 500 тысяч рублей для ремонта и дальнейшего благоустройства территории учреждения здравоохранения. Марчин Токаж сказал:

- Для нас 15 лет успешной работы на российском рынке очень значимое событие. Особенно приятно, что сейчас в компании работают более 600 «ветеранов», которые вместе с компанией отмечают свои юбилеи - 15-летие и 10-летие работы в ОБИ. Это один из важных критериев нашего успеха и повод для гордости. Как правило, компании празднуют такие даты, устраивая большие корпоративы в ресторанах. Но мы решили отметить юбилей по-своему, поделившись своей радостью с теми, кто нуждается в помощи. Сотрудники ОБИ всех уровней, включая топ-менеджмент, получили возможность своими руками сделать подарки, которые принесут реальную пользу. Мы считаем, что такой вариант празднования дал всем нам мощный заряд энергии и мотивации делать жизнь лучше там, где мы живем и работаем. Мы хотим сами своими руками творить добро и помогать это делать другим. Пусть добра станет больше».