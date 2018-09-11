На Звенигородском шоссе частично перекрыли движение

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-11T12:47:20+03:00

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На участке Звенигородского шоссе от Третьего транспортного кольца (ТТК) до улицы Мневники началась замена асфальта. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дорожное покрытие полностью обновят на участке площадью порядка 126 тысяч квадратных метров.

- Из них 105 тысяч квадратных метров уложат при капитальном ремонте верхнего и нижнего слоев Звенигородской эстакады от Стрельбищенского переулка до 3-го Силикатного проезда в обе стороны, - рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы. - Сейчас ремонт Звенигородской эстакады проводится круглосуточно, с частичным ограничением движения на 1 - 2 полосах. Уже обновлен асфальт на крайней полосе в сторону центра, продолжаются работы на крайней полосе в сторону области и второй полосе в сторону центра.

Асфальтобетонный слой на эстакаде снимают до бетонного основания. После этого работники «Гормоста» ремонтируют системы гидроизоляции и защитных стяжек. Затем специалисты «Автомобильных дорог» укладывают нижние и верхние слои дорожного полотна. В будущем такой капитальный ремонт позволит избежать ям и трещин на дороге. Сейчас на обновляемом участке работают порядка 50 специальных дорожно-ремонтных машин и самосвалов, а также более 30 специалистов «Автомобильных дорог». Все работы планируется завершить до конца дорожно-ремонтного сезона, то есть примерно до середины октября.

Комплекс городского хозяйства Москвы просит водителей относиться с пониманием к возможным заторам и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.