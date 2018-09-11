В Москве явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-11T17:39:08+03:00

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В Единый день голосования, 9 сентября, в Москве состоялись выборы мэра. Действующий мэр Сергей Собянин одержал убедительную победу, получив 70,17% голосов. Свой голос за Собянина отдали всего 1 миллион 582 тысяч 762 человека.

Непосредственно в Москве работали 3,6 тысячи избирательных участков и за пределами города - еще 209 участков. На них находились более 4 тысяч наблюдателей от Общественной палаты города.

В этот раз явка в Москве составила почти 31%, что совпало с прогнозами и соответствует уровню явки на выборах мэра Москвы в 2013 году. Тогда явка избирателей была немногим более 32%.

Общепризнанный факт - в мегаполисах по всему миру жители не особо торопятся на избирательные участки. Но в Москве было сделано все для удобства голосующих. Впервые избирательные участки появились на дачах, то есть за пределами Москвы на 209 точках - в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Благодаря нововведениям в избирательном законодательстве москвичи, которые находились в день выборов мэра Москвы за городом, смогли участвовать в голосовании по месту нахождения. И это оказалось востребованно! На «дачных» избирательных участках зафиксирована явка вдвое выше.

Еще одно удобное новшество - до 22 часов была продлена работа участковых избирательных комиссий. При этом голосование прошло без заметных нарушений.

Для сравнения: в Красноярске на прошедших выборах явка составила не многим более 22%. Похожие результаты - в Новосибирске и Владивостоке - 21% и 22% соответственно. Сопоставимые с московскими результаты явки избирателей отмечаются в Омске (на уровне 34%), в Магадане (35%), Хабаровске (примерно 33%).

Если посмотреть на статистику явки избирателей в крупных городах мира, то очевидно, что международный опыт подтверждает данные по выборам в российских мегаполисах. К примеру, на выборах 2017 года в Лос-Анджелесе (США) явка оказалась на уровне 20%. А в Нью-Йорке в том же году выборы мэра прошли при самой низкой явке за полвека - 24%. Чуть выше явка была в американском Хьюстоне в 2015 году и составила тогда 27%. При этом в городах мира не высокая явка не становится проблемой.

Кстати, ранее в 2009 году тогдашний мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг избирался при явке 28%. Выборы в Нью-Йорке сопоставимы с нынешней кампанией по выборам мэра Москвы, так как во всех случаях интрига вокруг победителя выборов отсутствовала. Еще один факт из опыта выборов в мировых городах - жители Парижа вообще лишены права выбрать мэра напрямую. Мэр Парижа избирается «муниципальными советниками», которых, в свою очередь, население избирает на прямых местных выборах в округах города.

Напомним, в этом году кандидатами на пост мэра Москвы были пять человек - действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Государственной думы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан»).