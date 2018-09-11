2018-09-11T17:42:48+03:00
Общество

Движение «Голос»: Сигналов о вбросах на выборах в Москве не поступало

Общественная организация отметила низкое число нарушений во время минувшего голосования за мэра столицы
Павел ЧЕРНЫШОВ
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9 сентября в единый день выборов в Москве не было отмечено сколько-нибудь существенных сигналов о нарушениях, сообщила сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Действующий мэр Сергей Собянин одержал убедительную победу, получив 70% голосов. Всего за него проголосовали более 1,5 млн человек.

«О вбросах или других серьезных проблемах сигналов не поступало», — уточнила эксперт.

Общественник особо отметил, что незначительные нарушения зафиксированы на участках, расположенных в Новой Москве и Подмосковье, но они не носили массового характера. В понедельник ЦИК объявила об аннулировании итогов голосования на двух участках в Подмосковье.

Напомним, на выборах мэра столицы 9 сентября на избирательных участках работало более 4 тыс. наблюдателей от Общественной палаты города. Введены несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков было продлено с 20:00 до 22:00. Также избирательные участки открылись вне территории Москвы на 209 точках – в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Благодаря нововведениям в избирательном законодательстве, теперь москвичи, которые находились в день выборов Мэра Москвы за пределами территории города, смогли принять участие в голосовании по месту нахождения.

Кандидатами на пост столичного градоначальника являлись пять человек — действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Государственной думы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан»).

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