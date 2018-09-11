2018-09-11T18:10:57+03:00
Общество

Собянин одержал уверенную победу даже в оппозиционных районах

Число отданных за Собянина голосов показывает рост по всей Москве
Елена НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 сентября, в Единый день голосования Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, получив 70,17% голосов. При этом явка была на уровне 31% от общего числа избирателей. Всего за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

Отметим, что цифры, достигнутые на выборах мэра Москвы в 2018 году Сергеем Собяниным, выглядят убедительнее его же результатов 2013 года. По всем районам столицы число отданных за мэра голосов выросло. Такие данные фиксируются от Новой Москвы до районов, в которых на муниципальных выборах оппозиционные кандидаты получали много голосов.

В большинстве из них Собянин набрал более 60% голосов избирателей, пришедших на выборы. Например, в Красносельском районе жители отдали ему практически 65% голосов. Сравним: в 2013 году в этом же районе за Собянина проголосовало немногим более 44%, пришедших на участки. В столичном районе Хамовники Собянина выбрали более 65% избирателей против 41% в 2013 году. Примерно такая же картина в районах Сокол, Арбат и в других «оппозиционных» муниципальных образованиях.

Серьезный рост отданных за Собянина голосов в «оппозиционных» муниципальных образованиях столицы подтверждает, что действующий мэр одержал уверенную победу на прошедших выборах.

Этот факт отметил у себя в опубликованном посте об итогах мэрских выборов политолог Михаил Виноградов. «Снижение федеральных рейтингов не стало критически значимой проблемой, побуждающей избирателя голосовать за любого другого кроме представителя власти, - считает Михаил Виноградов. - Все это позволило Собянину вырасти с 51 до 70%. При этом в сравнении с 2013 годом (где на некоторых участках Собянин даже проиграл) ни в одном районе нет показателей меньше 61% голосов».

Напомним, в этом году кандидатами на пост мэра Москвы были пять человек - действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Государственной думы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан»).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля
По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти
Новости 24
В Москве 16 сентября из-за велопарада перекроют ряд улиц
К станции метро «Фонвизинская» построят подземный пешеходный переход
Школьники Москвы заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов
В Москве появилось более 20 км новых выделенных полос
В усадьбе Саввы Мамонтова отреставрировали фасады флигеля
Движение поездов на желтой линии московского метро восстановлено
Линию метро до Внуково достроят в 2022 году
В парке «Сокольники» пройдет акция «Москва - трезвый город»
В столице открылся «Сад ароматов»
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на супружескую пару
От метро «Котельники» до аэропорта «Жуковский» запустили еще 10 автобусов
Карту с маршрутами по столичным музеям выпустили ко Дни города
Самая доступная недвижимость Москвы стала еще дешевле
Полицейские задержали банду, похищавшую людей
В Подмосковье спасли девочку, застрявшую в памятнике Пушкину
Более 250 ярмарок пройдут в сентябре в Подмосковье
В «Лужниках» отреставрировали скульптуры Мухиной «Земля» и «Вода»
В парке «Зарядье» москвичей приглашают в лекторий «Бегу к врачу»
Жители еще одной пятиэтажки на северо-востоке Москвы начали переселение по реновации
На МЦК установлен новый рекорд по перевозке пассажиров
В Москве в День города более 80 музеев будут работать бесплатно
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с маленькой дочкой