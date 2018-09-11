Собянин одержал уверенную победу даже в оппозиционных районах

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-11T18:10:57+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в Единый день голосования Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, получив 70,17% голосов. При этом явка была на уровне 31% от общего числа избирателей. Всего за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

Отметим, что цифры, достигнутые на выборах мэра Москвы в 2018 году Сергеем Собяниным, выглядят убедительнее его же результатов 2013 года. По всем районам столицы число отданных за мэра голосов выросло. Такие данные фиксируются от Новой Москвы до районов, в которых на муниципальных выборах оппозиционные кандидаты получали много голосов.

В большинстве из них Собянин набрал более 60% голосов избирателей, пришедших на выборы. Например, в Красносельском районе жители отдали ему практически 65% голосов. Сравним: в 2013 году в этом же районе за Собянина проголосовало немногим более 44%, пришедших на участки. В столичном районе Хамовники Собянина выбрали более 65% избирателей против 41% в 2013 году. Примерно такая же картина в районах Сокол, Арбат и в других «оппозиционных» муниципальных образованиях.

Серьезный рост отданных за Собянина голосов в «оппозиционных» муниципальных образованиях столицы подтверждает, что действующий мэр одержал уверенную победу на прошедших выборах.

Этот факт отметил у себя в опубликованном посте об итогах мэрских выборов политолог Михаил Виноградов. «Снижение федеральных рейтингов не стало критически значимой проблемой, побуждающей избирателя голосовать за любого другого кроме представителя власти, - считает Михаил Виноградов. - Все это позволило Собянину вырасти с 51 до 70%. При этом в сравнении с 2013 годом (где на некоторых участках Собянин даже проиграл) ни в одном районе нет показателей меньше 61% голосов».

Напомним, в этом году кандидатами на пост мэра Москвы были пять человек - действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Государственной думы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан»).