Трудоустройство в столице: 50+ не предлагать. Чем не угодили нанимателям возрастные сотрудники
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- «Не хочу быть москвичом»: на новую песню группы «Ленинград» пожаловались в генпрокуратуру.
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- Трудоустройство в столице: 50+ не предлагать. Чем не угодили нанимателям возрастные сотрудники. У вас на работе сколько лет самому опытному сотруднику?
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Трудоустройство в столице: 50+ не предлагать. Чем не угодили нанимателям возрастные сотрудники
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