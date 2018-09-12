12 Сент. 11:05 2018-09-12T15:55:53+03:00

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- «Не хочу быть москвичом»: на новую песню группы «Ленинград» пожаловались в генпрокуратуру.

- Метры у метро. Как дорожают квартиры рядом с подземкой.

- Трудоустройство в столице: 50+ не предлагать. Чем не угодили нанимателям возрастные сотрудники. У вас на работе сколько лет самому опытному сотруднику?

- Рассказ о жизни в «замкадье» породил в сети волну шуток о богатых москвичах.