Двое москвичей разгадали тайну клада американского миллионера

СЕГОДНЯ 02:32 2018-09-15T02:47:00+03:00

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Даже сама биография американца Форреста Фенна (ему сейчас 87) - готовый авантюрный роман. С детства он был шустрым малым. Еще когда учился в младшей школе, наловчился делать игрушки йо-йо и продавал их сверстникам. Позже Форреста забрали в армию, он воевал во Вьетнаме и остался служить в ВВС - его перебрасывали на военные базы в разных частях США и за границу.

В свободное время Форрест с парой друзей исследовал окрестности и иногда находил какие-нибудь интересные древности. Археология быстро превратилась из хобби в страсть: Фенн с товарищами стал настоящим охотником за сокровищами. Как в кино. Вроде Индианы Джонса. Только все найденное ребята не в музеи тащили, а оставляли себе. У нас бы таких назвали черными копателями.

Со временем группа распалась. Но увлечение старинными артефактами предопределило дальнейшую судьбу Форреста Фенна.

Из ветеранов ВВС - в арт-дилеры

В 1972-м он вышел в отставку и приехал с женой в штат Нью-Мексико. Город Санта-Фе расположен у подножия Скалистых гор. Места живописные, много туристов. Форрест сначала открыл небольшой антикварный магазинчик, но благодаря деловому чутью быстро раскрутил свой бизнес. Созданная им галерея искусств уже через несколько лет стала одной из самых известных в Штатах. Так ветеран Вьетнама превратился к успешного арт-дилера, зарабатывающего миллионы.

Но в конце 80-х жизнь резко дала крен. От рака умер отец Форреста, а спустя несколько месяцев тот же недуг нашли и у него самого. Тогда-то, как гласит легенда, галерист и придумал спрятать клад. Зачем? Фенн объясняет это туманно. Мол, хотел оставить после себя какую-то загадку... Правда, от идеи до реализации прошло еще 20 лет. Лишь в 2010 году он взял антикварный деревянный сундук, сложил в него кучу старинных монет, несколько золотых слитков, драгоценности и украшения. Для идентификации клада сунул банку оливок (соригинальничал!) и книгу-автобиографию. Сокровища любитель тайн спрятал где-то в горах.

Рисовать карту вроде пиратской Форрест не стал. Но сам раструбил о своем кладе (тогда содержимое сундука стоило более 1 млн. долларов, сейчас - раза в три больше). И даже поделился со всеми маршрутом. Правда, путь к заветному сундуку зашифровал в стихах (см. «Головоломку»). Как уверяет Фенн, в этих шести строфах он спрятал девять подсказок.

Скалистые горы имеют множество крутых обрывов и очень опасны. Фото: youtube.com

Жертвы сокровищ

Понятно только одно - что клад вроде как спрятан в Скалистых горах. Чтобы вы понимали: этот горный хребет практически полностью пересекает территорию США - берет свое начало как раз в штате Нью-Мексико, тянется до границы с Канадой и дальше.

За сокровищами тут же кинулись сотни, тысячи искателей приключений. Но поиски не приносили успеха. Фенн хихикал где-то в сторонке.

Но потом стало не до смеха. Рыская по горам в погоне за разгадкой, охотники за сокровищами начали погибать. Сейчас известно о четырех жертвах. Все мужчины. Двое разбились, упав со скал, тела еще двоих нашли в бурных горных реках.

Полиция пыталась заставить Фенна забрать клад, чтобы за ним перестали гоняться. Но старик непреклонен. Более того, в разговорах с журналистами он периодически подбрасывает дровишек. Уверяет, что разгадка проста. Мол, в своих рассуждениях и поисках люди слишком усложняют маршруты.

Естественно, есть версия, что чудак-миллионер историю про клад просто выдумал. И вот уже восемь лет потешается над простаками, раздавая интервью. Но самые ярые искатели всего мира убеждены: сокровища реально существуют!

Людмила Атаян и Миасник Акопян уверяют, что раскусили шифр. Фото: Соцсети

Вот, новый перевод

И вот сенсация. Загадку Форреста Фенна сумели разгадать двое москвичей. По крайней мере они сами так утверждают.

- Отгадка действительно оказалась несложной. Все буквально на поверхности лежит, - говорит Миасник Акопян.

Бывший агроном переехал в Москву из Армении лет двадцать назад. Сейчас работает в строительной сфере. Но всю жизнь увлекается решением различных математических задачек и головоломок.

- Я о кладе Фенна узнал случайно, - рассказывает Миасник. - Смотрел новости по телевизору, а там показали сюжет про мужчину, который упал со скалы, разыскивая эти сокровища. Я полез в интернет - что за Форрест Фенн такой. Прочитал его историю. Нашел этот стих с подсказками, и он меня очень увлек.

Над расшифровкой бывший агроном просидел несколько дней. Но что-то не сходилось. И тогда Миасник обратился за помощью к родственнице. Людмила Атаян - кандидат социологических наук, когда-то работала в Штатах, хорошо знает английский язык.

- Мы подумали, что прежде всего должны понять логику поступков Фенна. Как он выбрал место, в котором спрятал клад. Люда, как социолог, составила его портрет. Кроме того, тот перевод, который болтается в интернете, неточный. Потому что у многих слов есть два-три-четыре смысла. Мы искали вместе. И в итоге все сложилось в один пазл. Мы точно знаем, где лежат сокровища! - утверждает Акопян.

Эти сокровища, по уверению Фенна, он спрятал в горах. Фото: instagram.com/forrest.fenn

Спонсору - $1,5 млн.?

За чем же дело стало? Миасник и Людмила сейчас ищут спонсора для своей поездки в США. Объясняют, что сами такую сумму не потянут. С человеком, который вложится в этот проект, расшифровщики готовы поделиться будущим кушем - 50 на 50. Напомню: по последним оценкам, в сундучке ценностей минимум на 3 миллиона долларов.

- Самая большая проблема - виза, - объясняет Акопян. (На днях посольство США вообще перестало выдавать россиянам визы. - Авт.). - Плюс перелет. Это основные статьи расходов. Я просто скажу место. Мы туда приедем, и нам даже дня не нужно там находиться. Я покажу точное место, где лежит клад. С точностью до полуметра.

- А вы уверены, что Фенн не придумал всю эту историю?

- Уверен. Хотя сначала у меня были сомнения. После того как стало известно о кладе, в город Санта-Фе, где живет Фенн, ринулись толпы туристов. Он наверняка имеет бизнес-интересы в городе и тоже получает какую-то прибыль с приезжающих. Но по тексту его записки я понял, что человек действительно спрятал сокровища. Скажем так, там подробности, которые просто так не выдумаешь.

На сумасшедшего Миасник Акопян не похож. И все-таки странно, что люди, разгадавшие загадку века, готовы отдать половину богатства человеку, который вложит в проект куда меньше. Ну визы, ну перелеты, ну юридическое оформление находки... Все это расходы, но ведь не 1,5 миллиона долларов! Гении шарад и головоломок могли бы занять денег у друзей, взять в банке кредит наконец. Или сами не очень верят в успех?

Впрочем, не исключено, что миллионер и правда оставил в горах сундук. Только вместе с оливками и книгой положил не сокровища, а, например, записку: «Поздравляю! Только здоровые люди могли добраться в такое опасное место». А здоровье больной раком чудак мог оценить и в 1,5 млн. долларов, и в три...

В поисках сокровищ

ГОЛОВОЛОМКА

9 подсказок в стихах

Итак, вот те самые шесть строф, в которых Форрест Фенн зашифровал местонахождение сундука с сокровищами. (При переводе, понятное дело, рифмы исчезли.)

Когда пропал я там в одиночестве

И с моими сокровищами дерзкими,

Я могу хранить свой секрет там

И намек на богатство новое и старое.

Начинается это там,

где остановились теплые воды.

И возьмите их вниз по каньону,

Не далеко, но так далеко, что не дойти.

Поставьте их под домом Брауна.

Оттуда нет места для покорных,

И конец почти не прорисовывается;

Там не сможете взмахнуть веслом в вашей бухте,

Просто тяжелые грузы и вода высокая.

Если вы были мудры и нашли отметину,

Посмотрите быстро вниз,

чтобы прекратить свои поиски,

Но оставайтесь спокойными

с изумленным взглядом,

Просто возьмите сундук и идите с миром.

Так почему же я должен идти

И оставить мою охоту за всеми?

Ответы я уже знаю,

Я устал от этого, и теперь я слаб.

Так что слушайте меня и слушайте хорошо,

Ваши усилия будут стоить холода.

Если вы храбры и в лесу,

Я даю вам право на золото.