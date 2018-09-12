Tele2 делает понедельники приятнее

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-12T11:42:48+03:00

Tele2 запускает особое предложение для своих клиентов. В рамках специальной программы «Понедельники Tele2» абоненты смогут еженедельно пользоваться уникальными предложениями, доступными в первый день после выходных

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Понедельник считается самым сложным днем недели, и обычно он никого не радует. Следуя другим правилам, Tele2 делает этот день приятным: создает настроение праздника, дарит подарки всем своим абонентам и поздравляем их с понедельниками. С 10 сентября оператор запускает программу «Понедельники Tele2», в рамках которой каждый абонент Tele2 сможет наполнить свой будний день приятными подарками.

Программа состоит из трех предложений, которыми каждый понедельник сможет насладиться любой абонент Tele2.

1. Чтобы утро стало бодрее, оператор подарит бесплатную чашку кофе в сети кофеен «Шоколадница». Для получения горячего напитка, достаточно показать промокод официанту;

2. Киноманы на весь понедельник получат бесплатный доступ к просмотру любого сериала от сервиса Amediateka в приложении Tele2 TV;

3. По специальному промокоду комфортная поездка на такси Gett станет дешевле на 500 руб.

Чтобы получить понедельничные привилегии от Tele2, нужно зайти на сайт программы лояльности «Больше», выбрать интересующий подарок и кликнуть на кнопку «Активировать». После ввода контактных данных на номер абонента придет SMS с промокодом, по которому можно воспользоваться предложениями Tele2.

Игорь Жижикин, генеральный директор «Tele2 Москва»:

«Прошедший уикенд и начало рабочей пятидневки − тяжелый период недели для многих москвичей. Tele2 хорошо понимает «боль» своих абонентов, поэтому запускает новую программу. «Понедельники Tele2» − это другие правила в жизни наших клиентов. Мы верим, что приятные бонусы принесут радостные эмоции и заставят улыбаться даже в такой нелегкий день, как понедельник. Забота об абонентах − это то, что делает Tele2 любимым оператором».