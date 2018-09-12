Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-12T12:58:26+03:00

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Явка на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года превысила 30,9%, что сопоставимо с результатом предыдущих выборов — 2013 года, сообщил на заседании Мосгоризбиркома (МГИК) председатель комиссии Валентин Горбунов.

- Явка на уровне 2013 года, - отметил эксперт. - Если сравнивать нас с Западом, то явка намного выше, чем в тех же крупнейшие городах Америки - Лос-Анджелеса, Нью-Йорка.

Напомним, выборы мэра Нью-Йорка в ноябре 2017 года прошли при самой низкой явке за полвека – проголосовало за нового градоначальника всего 24% избирателей. Ранее, в 2009 году, тогдашний мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг избирался при явке 28%.

Кроме того, решением МГИК утверждены результаты выборов мэра столицы, на которых во втрой раз победил Сергей Собянин.

- Признать выборы мэра Москвы состоявшимися и действительными. Считать избранными на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, набравшего 1 млн 582 тыс. 762 голосов, что составляет 70,17% голосов, - отметил Валентин Горбунов.

Ранее сообщалось, что второе место на выборах мэра Москвы занял Вадим Кумин от КПРФ - 11,38%, третье место Илья Свиридов от «Справедливой России» - 7,01%, Михаил Дегтярев от ЛДПР расположился на четвертом месте - 6,72%, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» 1,87% и занимает последнее место.

В ходе заседания МГИК было отмечено, что ни одна жалоба о нарушении избирательного законодательства на выборах мэра не нашла своего подтверждения.

Обратим внимание, что прошедших выборах мэра введены несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков было продлено с 20:00 до 22:00. Установлено право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки организовали вне Москвы на 209 точках – в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. В первую очередь в дачных поселках. Благодаря нововведениям в избирательном законодательстве, москвичи, которые находились в день выборов Мэра Москвы за пределами территории города, смогли принять участие в голосовании по месту нахождения.