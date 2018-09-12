Мосгоризбирком официально утвердил победу Собянина на выборах мэра Москвы
Мосгоризбирком официально подвел итоги выборов мэра столицы. Члены Московской городской избирательной комиссии на заседании 12 сентября подписали итоговый протокол выборов мэра Москвы. Согласно документу Сергей Собянин избран мэром города.
- Считать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Члены комиссии возражать не стали. По итогам выборов первое место занял именно Сергей Собянин — 70,17% или 1 582 762 голосов избирателей. По словам Валентина Горбунова, за Сергея Собянина проголосовало на 400 000 больше человек, чем на прошлых выборах в 2013 году.
В целом явка на выборы мэра Москвы составила 30,96%, что почти соответсвует показателям прошлых выборов — явка была 32,03%. В Мосгоризбиркоме нынешнюю явку избирателей сравнили с Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, обозначив, что данные в Москве значительно выше.
Итоги выборов мэра Москвы 2018 года:
- Сергей Собянин, самовыдвиженец — 70,17% (1 582 762 голосов избирателей),
- Вадим Кумин, экс-депутат Мосгордумы (КПРФ) - 11,38% (256 717),
- Илья Свиридов, глава Таганского района Москвы («Справедливая Россия») - 17,01% (158 000),
- Михаил Дегтярев (ЛДПР) - 6,72% (151 600),
- Михаил Балакин («Союз горожан») - 1,87% (42 000).
КАК ЭТО БЫЛО
Москва выбрала мэром города Собянина — 70,17% голосов
В Москве подвели предварительные итоги выборов мэра. По первым обработанным протоколам было понятно, что в лидерах Сергей Собянин. За него было отдано свыше 70% голосов. Именно поэтому еще ночью Сергей Собянин поблагодарил всех, кто участвовал в выборах (подробности)