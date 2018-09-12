2018-09-12T13:12:04+03:00
Политика

Мосгоризбирком официально утвердил победу Собянина на выборах мэра Москвы

За Сергея Собянина проголосовало на 400 000 больше человек, чем в 2013 году
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин избран мэром городаСергей Собянин избран мэром городаФото: REUTERS
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Мосгоризбирком официально подвел итоги выборов мэра столицы. Члены Московской городской избирательной комиссии на заседании 12 сентября подписали итоговый протокол выборов мэра Москвы. Согласно документу Сергей Собянин избран мэром города.

- Считать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Члены комиссии возражать не стали. По итогам выборов первое место занял именно Сергей Собянин — 70,17% или 1 582 762 голосов избирателей. По словам Валентина Горбунова, за Сергея Собянина проголосовало на 400 000 больше человек, чем на прошлых выборах в 2013 году.

В целом явка на выборы мэра Москвы составила 30,96%, что почти соответсвует показателям прошлых выборов — явка была 32,03%. В Мосгоризбиркоме нынешнюю явку избирателей сравнили с Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, обозначив, что данные в Москве значительно выше.

Итоги выборов мэра Москвы 2018 года:

- Сергей Собянин, самовыдвиженец — 70,17% (1 582 762 голосов избирателей),

- Вадим Кумин, экс-депутат Мосгордумы (КПРФ) - 11,38% (256 717),

- Илья Свиридов, глава Таганского района Москвы («Справедливая Россия») - 17,01% (158 000),

- Михаил Дегтярев (ЛДПР) - 6,72% (151 600),

- Михаил Балакин («Союз горожан») - 1,87% (42 000).

КАК ЭТО БЫЛО

Москва выбрала мэром города Собянина — 70,17% голосов

В Москве подвели предварительные итоги выборов мэра. По первым обработанным протоколам было понятно, что в лидерах Сергей Собянин. За него было отдано свыше 70% голосов. Именно поэтому еще ночью Сергей Собянин поблагодарил всех, кто участвовал в выборах (подробности)

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