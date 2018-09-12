Выборы мэра Москвы стали самыми чистыми в истории столицы

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-12T13:58:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва выбрала мэра. За Собянина в этом году проголосовало на 30 процентов больше избирателей (в 2015 г. - 1,193 млн., в 2018 г. - 1,572 млн.). Это говорит о реальной популярности мэра. Очень уверенная победа! Все процедуры во время выборов прошли без нарушений. Официально не зафиксировано ни одного промаха. Эксперты называют нынешние выборы мэра Москвы эталонными и самыми чистыми выборами в истории столицы.

- Выборы прошли очень естественно и легко, - говорит политолог Алексей Мухин. - При этом хорошая очень организация контроля за выборами. Как известно, у нас есть, штаб по контролю за выборами, есть штаб Собянина, есть наблюдатели. Все это в совокупности сделало выборы довольно чистыми.

Для наблюдения за голосованием в Москве были приняты все необходимые меры. На всех участках – видеокамеры с онлайн-трансляцией и записью, солидный корпус наблюдателей всего на 4, 5 тысячи человек. Желающие могли воспользоваться мобильным голосованием и сходить на «дачные» избирательные участки. Новые подходы к проведению избирательных процессов позволили добиться прозрачных выборов в столице.

СТОРОННИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

В списке избранных повторно глав регионов Собянин добился лучших показателей. Важно, что Собянин стал единственным в этот раз, кто при выдвижении на второй срок получил значительно возросшую поддержку избирателей. К примеру, губернатор Владимирской области Светлана Орлова победила в этом году с результатом на уровне 36,5%, тогда как на прошлых выборах уровень ее поддержки среди избирателей составлял почти 75%.

В Московской области избранный на новый срок губернатор Андрей Воробьев набрал 62,5% голосов. Напомним, на прошлых выборах - почти 79%.

- Лучшие показатели Собянина среди избранных повторно глав регионов объясняются несколькими факторами, прежде всего, Собянину удалось за последние годы решить максимальное число проблем и претензий, с которыми жители обращались к властям, - говорит политолог Павел Данилин. - Это и транспорт, и разгрузка магистралей, и резкое улучшение качества городской среды, запуск новых станций метро. Тот объем действий, который провел Собянин, не снился ни одному из градоначальников в нашей стране. При этом все делается не для сиюминутного удовольствия граждан, а основательно, с прицелом на будущее, это вложения на десятилетия. Как результат, мы видим прорыв Собянина по итогам выборов. Еще один фактор - постоянное интерактивное общение Собянина с москвичами. Это и максимально быстрый ответ на любые обращения граждан, и работа портала «Наш город», который помогает оперативно решать проблемы, и портала «Активный гражданин», в котором жители могут решать важные городские вопросы, и МФЦ, которые стали доброжелательными и удобными. Ни в одном другом регионе ничего подобного нет. Москвичи, пользующиеся всем этим регулярно, приходят и голосуют.

Если сравнить с 2013 годом, когда за Собянина проголосовали более 50 процентов жителей, то сейчас его сторонников стало больше почти на 20 %. То есть сейчас ему отдали голоса 70% пришедших к урнам избирателей. По этим результатам невозможно не заметить, что рейтинг Сергея Собянина с каждыми выборами только растет.

«ОППОЗИЦИОННЫЕ» РАЙОНЫ ОТДАЛИ СВОИ ГОЛОСА

Собянин «взял» и оппозиционные округа Москвы, набрав в большинстве из них более 60% голосов избирателей, пришедших на выборы. Сравним: в Красносельском районе сейчас за него проголосовали практически 65%, а в 2013-м - немногим более 44%. В Хамовниках Собянину отдали свои голоса более 65% избирателей против 41% в 2013 году. Примерно такие же результаты и в других «оппозиционных» муниципальных образованиях. Такой мощный рост электоральной поддержки Сергея Собянина в «оппозиционных» районах доказывает, что действующий мэр одержал уверенную победу на прошедших выборах.

Вопреки опасениям и прогнозам москвичи пришли на избирательные участки. Явка на уровне более 30 % стала достаточно высокой, особенно для крупного города. Выборы проходили и в других больших города России, где выбирали в том числе и глав региона. Там явка оказалась намного ниже. Сравнение с мегаполисами мира тоже говорит о том, что в разных странах избиратель в крупных городах неохотно идет на участки.

- Явка полностью коррелирует со всеми примерами аналогичных процессов в крупнейших городах мира, - отмечает Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. - Можно сравнивать с Нью-Йорком, там явка 24%.

По итогам выборов мэра Москвы очевидно, что Сергей Собянин стал популярнее среди избирателей и укрепил свой электоральный рейтинг.