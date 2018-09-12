2018-09-12T17:00:23+03:00
Досуг

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылся аутлет Offprice: одежда для молодежи по демократичным ценам

В новом магазине – более тысячи мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров, которые можно приобрести со скидкой до 90%
Ксения БОГДАНОВА
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«Центральный Детский Магазин на Лубянке» расширил свой ассортимент: в одном из самых популярных торговых центров столицы открылся новый аутлет Offprice. Сеть магазинов Offprice специализируется на продаже молодежной одежды популярных брендов по демократичным ценам – в магазине представлено более тысячи известных брендов одежды, обуви и аксессуаров, которые можно приобрести со скидкой до 90%. Десятый московский аутлет сети разместился на четвертом этаже ЦДМ, где традиционно представлены товары для молодежи. Offprice – это магазин семейных покупок, где могут одеться и взрослые, и юные члены семьи. Покупателей ждет увлекательный шопинг: магазин работает в новом для России формате «treasure hunt» – «охота за брендами», благодаря которому поиск обновок для гардероба превращается в азартное времяпрепровождение.

По словам Леонида Капрова, старшего вице-президента «Галс-Девелопмент» (компании –собственника «Центрального Детского Магазина на Лубянке»), молодежная аудитория в возрасте до 25 лет составляет более 30 процентов покупателей ЦДМ. Поэтому открытие аутлета Offprice стало логичным шагом в расширении предложений магазина.

– Мы анализируем отзывы наших покупателей, совершенствуем и расширяем ассортимент, в том числе сегмент демократичных магазинов, – подчеркнул Леонид Капров. – Аутлет Offprice будет интересен не только для молодежной аудитории, но и для семей с детьми, для которых мы планируем проводить совместные маркетинговые активности.

Сеть Offprice работает напрямую с сотнями известных брендов, именно этим и объясняется доступная ценовая политика магазинов.

– Мы придумали простую историю. Собрали сотни самых известных мировых брендов, с которыми мы работаем напрямую, и предложили их продукцию с выгодой до 90%, – рассказал Петр Коваленко, сооснователь и главный акционер Offprice. – Дети и тинейджеры оценят разнообразие выбора в Offprice, а их родители – выгодные цены. Мы открываем наш юбилейный магазин в особенном историческом месте – «Центральном Детским Магазине на Лубянке», для которого мы становимся стратегическим арендатором. Недавно представить аутлет в центре Москвы было невозможно. Мы в Offprice всегда верили в то, что концепция «умного потребления» будет востребована жителями мегаполиса.

Сегодня в ЦДМ на Лубянке работают более 100 магазинов одежды и обуви известных брендов. В сентябре школьные коллекции представили марки H&M, Gulliver, Button Blue, Ecco, «Котофей» и «Мосье Башмаков». Новые осенние коллекции одежды для детей ждут покупателей в Reima и Play Today и в магазинах элегантных платьев «Маленькая Леди». Любители спорта и активного отдыха оценят магазины скейтбордов и самокатов на четвертом этаже ЦДМ, одежды и аксессуаров Kickmeat и Skvot, магазин товаров для художественной гимнастики и танцев марки Chacott. «Центральный Детский Магазин на Лубянке» – это еще и уникальный досуговый комплекс, где можно приятно и с пользой провести время в развлекательных парках, интерактивных музеях и кинотеатрах, в десятках кафе и ресторанов.

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