2018-09-12T17:25:06+03:00
Происшествия

«Обнесли рабочие-мигранты»: сосед Владимира Кузьмина рассказал подробности кражи на 10 миллионов

В последнее время на участке певца крутились странные строители [эксклюзив «КП»]
Алена МАРТЫНОВА
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Музыкант Владимир Кузьмин.Музыкант Владимир Кузьмин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В крохотной деревушке Общественник Солнечногорского района (по официальным данным, все население – 70 человек) последние сутки только и разговоров, что о краже в доме певца Владимира Кузьмина. По словам местных, такого здесь прежде не случалось, хотя дорогих коттеджей хватает – недавно москвичи скупили тут несколько участков, возвели хоромы. Вот и налет на звездный особняк, который появился тут семь лет назад, народ считает неслучайным.

- Мне сосед позвонил, сказал: «Ты знаешь, Володю шлепнули? Унесли десятку». Я в это время с собакой гулял, а когда все случилось, вообще спал. Ни криков, ни шума – ничего не слышал, - рассказал «Комсомольской правде» один из местных жителей. – Но я видел, что в последнее время у него полоскались какие-то странные работяги. Думаю, они сами его и обнесли. Ну кто туда днем-то полезет? Да и забор такой, не забраться – метра три в высоту и козырек наружу, не перелезть. В доме у него брат сидит целыми днями, он такой, шальной... И какие-то прорабы, рабочие – таджики или узбеки, но лица не строителей точно, как будто это с самого начала была постановка. Все плитку ему на участке клали. Крутились там человек семь, выпивали. Видимо, кто-то позарился – дом-то большой, трехэтажный. В подвале куча гитар. Хотя я сам внутри я ни разу не был, мы не общались.

Между тем, сам артист и его окружение инцидент по-прежнему не комментируют.

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