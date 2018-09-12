В галерее на «Винзаводе» вандалы облили краской и мочой работы Василия Слонова

СЕГОДНЯ 20:33 2018-09-12T21:08:41+03:00

Вандалы из движения SERB ворвались на выставку художника Василия Слонова, испортили и похитили несколько его работ "для предоставления в органы". ФОТО Aidan Salakhova / Facebook

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«У нас в галерее разгромили и облили краской произведения с выставки Васи Слонова, - написал у себя на страничке в Фейсбуке руководитель «Винзавода» Александр Шаров. - Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи».

Реакция у людей, как всегда, разная. Одни называют художника очередным сумасшедшим. Другие тот же эпитет применяют по отношению к активистам движения SERB (по информации «КП», именно они окропили экспонаты красненьким - имеется в виду не кровь, а краска). Третьи вообще говорят, что после «реставрации» творчество художника стало выглядеть ещё глубже. А четвёртые уверены, что это проплаченный пиар и что теперь, благодаря СМИ, Москва узнала о таком творце как Слонов. Его унизили.

В пресс-службе столичного главка полиции об этом происшествии ничего не слышали.

Выставка, на которой все случилось, называется «Небесный Иерусалим». Василий Слонов попытался материализовать свои размышления о судьбе мира и русской цивилизации. И пришёл к неутешительному выводу: «Историческое бытие любого народа, любой нации не стоит «выеденного яйца», если оно не штурмует Небесный Иерусалим!»

Активисты оскорбились и пришли на выставку с пахучей жидкостью. Это их фирменный почерк - поливать современное искусство мочой и краской. Знак протеста. Или даже перформанс.