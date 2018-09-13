Трамваи доедут до Бирюлева и Новой Москвы

СЕГОДНЯ 01:38 2018-09-13T01:39:12+03:00

Трамвай на площадь Тверская Застава вернули в прошлом году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В ближайшие десять лет в Москве запустят 55 километров новых линий трамвая. На них разместят 63 остановки и 3 электродепо.

- Новые маршруты поедут и в старой, и в Новой Москве, - сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - Благодаря этому, например, в Троицком и Новомосковском округах появятся связки между Киевским и Варшавским шоссе, поселениями Московский, Сосенское, Рязановское.

Вагоны прокатятся по городу со средней скоростью до 30 километров в час. Напомним, если трамвай мчится на скорости более 25 км/час, то его считают скоростным. Как правило, обычные трамваи не разгоняются быстрее 24 км/час.

Мы узнали, куда поедут скоростные наземные маршруты.

ЧТО ЕЩЕ

- Участок от пересечения Павелецкого направления МЖД с Элеваторной улицей в 6-й микрорайон Загорья района Бирюлево Восточное.

Длина маршрута - ориентировочно 5,2 километра. Из них эстакадные отрезки - съезд на Касимовскую улицу и пересечение железнодорожных путей в районе Ряжской улицы длиной 700 метров, наземные - 4,5 км. Пока планируется 8 остановок. Средняя скорость на линии - 25 - 30 км/час.

Трамвай поможет жителям Бирюлева Восточного добираться до ближайших железнодорожных станций, метро «Пражская» и транспортно-пересадочных узлов.

- Участок от автомобильной дороги Солнцево - Бутово - Видное до города Троицка в Новой Москве.

Длина маршрута - 17,8 километра. Пока намечено 14 остановок, а также 4 разворотных кольца. Средняя скорость на линии - 29 км/час. Время в пути от начальной до конечной точки - 37 - 38 минут.

Трамваем смогут пользоваться более 200 тысяч жителей Сосенского, Филимонковского, Десеновского поселений, а также города Троицка. При этом разгрузятся соседние автодороги. В планах - связать линию с другими будущими трамвайными маршрутами Новой Москвы, например, Внуково - Остафьево - Щербинка; Минское шоссе - Троицк - Щаповское; Варшавское шоссе - д. Андреевское - д. Яковлево.