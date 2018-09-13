Tele2 лидирует по качеству голосовых вызовов в Москве

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-13T13:35:35+03:00

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Результаты Tele2 по доле успешных попыток установления голосового соединения и разборчивости речи стали лучшими среди всех операторов Москвы.

Со 2 апреля по 16 июля 2018 года Роскомнадзор проводил замеры качества мобильных услуг четырех операторов. В результате исследования в Москве лучшим оператором по совокупности параметров качества услуг подвижной радиотелефонной связи в части голосового соединения стал Tele2 с наименьшими показателями обрывов вызовов (0,4%), доли неуспешных попыток соединения (0,5%) и доли соединений с низкой разборчивостью речи (0,1%). Последние два параметра лучше аналогичных показателей ближайших конкурентов в 3 и в 6 раз соответственно.

Кроме того, Tele2 существенно улучшила показатели прошлого года по скорости передачи данных, что говорит о планомерной работе по расширению покрытия и улучшению качества и емкости сети. По скорости передачи данных и отправки SMS-сообщений операторы находятся в паритете.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 в Москве уже не первый раз становится лидером по качеству голосовых вызовов. Для нас это важный показатель, поскольку при активном росте абонентской базы в столице качество предоставляемых услуг остается на самом высоком уровне. Сейчас мы модернизируем сеть, расширяем емкость, где это необходимо, используя технологичные методы на основе big data, чтобы наши абоненты оставались довольны качеством голосовых вызовов и скоростью мобильного интернета».