Перезагрузка Каширского шоссе в Москве: Дополнительные полосы для машин, новые повороты и разметка

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-13T14:35:08+03:00

Теперь водители смогут сэкономить от 5 до 15 минут в пути в зависимости от времени суток и маршрута

Изменить размер текста: A A

Каширское шоссе Москвы теперь поедет по-новому. На скоростной трассе поменяли разметку, расширили некоторые участки и немного ускорили движение в пробочных местах. Теперь водители смогут сэкономить от 5 до 15 минут в пути в зависимости от времени суток и маршрута.

- Каширское шоссе - одна из самых загруженных магистралей в городе, - отметил в интервью сайту мэра Москвы mos.ru заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Переразметка дороги позволила распределить поток машин. Дополнительные ряды на разных участках шоссе помогли снизить загруженность магистрали в целом, расшив несколько узких мест.

Изменения выглядят так:

ПОЛОСЫ

1. На трех участках шоссе в сторону центра добавили одну полосу для машин. Еще один ряд удалось сделать благодаря сужению других полос. Теперь водителям стало проще проехать:

- на развязке Каширского шоссе с Коломенским проездом;

- на выезде из Пролетарского тоннеля;

- на пересечении с улицей Маршала Шестопалова;

- на участке от Борисовских прудов до улицы Кошкина.

2. Благодаря обновленной разметке легче стало ездить и по соседним с Каширским шоссе улицам - Шипиловской и Ореховом бульваре. На примыкании этих улиц к Каширскому шоссе добавили по одной полосе. Это помогло сократить время пересечения Каширского шоссе с востока Шипиловской улицы и Орехового бульвара на пять - семь минут.

3. Еще одну полосу скоро добавят на Каширке для машин, движущихся в сторону области. Ее разметят на участке магистрали от Ясеневой улицы до МКАДа. В итоге должен ускориться выезд авто в сторону области. Этот участок дороги особенно загружен по вечерам в пятницу, поскольку здесь проезжают жители Московской области и дачники.

4. Для тех, кто едет по направлению в центр, откроют дополнительную полосу на участке от съезда с внутренней стороны МКАДа до съезда на дублер Каширского шоссе. Новую разметку нанесут при замене асфальта на шоссе до конца осени.

ПОВОРОТЫ

С Каширского шоссе на улицу Кошкина теперь можно повернуть из двух рядов. Перед улицей Кошкина добавили еще одну полосу для левого поворота. Теперь здесь пять общих рядов для машин (из них два - для левого поворота. - Прим. авт.) и одна выделенная полоса для общественного транспорта.