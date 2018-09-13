В Москве после ремонта открыли институт Свержевского

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-13T15:40:48+03:00

Теперь он сможет принять в два раза больше пациентов

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В столице после завершения капремонта открыли новые корпуса Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского. Мощности и возможности были увеличены в два раза. Обновленный институт 13 сентября посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- После реконструкции вы получили новейшую клинику, уникальную для города, страны. И, как говорит ваш главврач, уникальную в мире, - сказал мэр города Сергей Собянин. - На одной площадке собрано уникальное оборудование. Сегодня мощности и возможности клиники увеличены в два раза. Уровень оказания медицинской помощи здесь создан уникальный. Это дает возможности оказать москвичам уникальные операции, уникальную помощь. Раньше такие операции было невозможно провести в нашей стране. Это большая победа всего вашего коллектива. Очень важны ваши золотые руки.

- О таком здании я мечтать и не могла. В институте я работаю уже 60 лет, мне в этом году исполнилось 90 лет. Я никогда и подумать не могла, что буду работать с таким современным обородуванием. Спасибо вам от меня и от тысячи больных, которые смогут у нас лечиться, - сказала Вера Яковлевна Кунельская, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского.

За последние два года в институте провели капитальный ремонт, провели переоснащение современным оборудованием двух корпусов. За счет городского бюджета были закуплены операционные микроскопы экспертного класса, эндоскопические стойки с камерами высокого разрешения, все типы хирургических лазеров, в том числе гольмневый лазер, позволяющий минимизировать повреждения здоровых тканей за счет высокочастотного излучения.

На новом оборудовании врачи будут выполнять такие распространенные хирургические вмешательства на ЛОР-органах, как хирургия полости носа, операции на внутреннем ухе, на голосовых складках и прочие.

В новых корпусах оборудовали две уникальные лаборатории - патологии и вестибулярного аппарата и патологии сна. Благодаря этому институт сможет в два раза увеличить число пролеченных в стационаре пациентов - с 5400 до 12000 человек в год.

Сергей Собянин посетил операционную, а также навестил двух пациенток и пожелал им скорейшего выздоравления.