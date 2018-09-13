Погода в Москве на 13 - 18 сентября: Ночью первые заморозки, днем летние +23 градуса
Казалось бы, уже стало прохладнее, на этой неделе и дожди капали, и небо было серым. Но в четверг, 13 сентября, в Москву снова вернулось лето. Солнце к середине дня разогрело воздух до +21 градуса, небо синее. Может, ну ее, эту борьбу с глобальным потеплением? Аномальная теплынь осенью - очень даже приятная штука. А первые две недели сентября-2018 выдались в столице на 5 градусов теплее климатической нормы.
Что дальше? Борьба лета с осенью, которая проявится резкими контрастами температур и переменчивой погодой. От осени москвичам достанутся дожди и первые ночные заморозки. От лета - теплые дни и возвращение солнечной погоды.
Вот подробный прогноз Гидрометцентра России и Московского метеобюро на 13 - 18 сентября.
В четверг, 13 сентября, до вечера дождей не предвидится. А вот ветер усилится до 10 - 15 м/сек.
В пятницу, 14 сентября, ночью +4...+9 градусов, в некоторых районах столицы и области пройдут небольшие дожди. Днем переменная облачность, сухо, +19...+21 градус. Наслаждаемся прекрасной погодой! Но если в пятницу вечером вы поедете на дачу или в загородные отели, берите теплую одежду и зонты. В выходные погода изменится.
В ночь на субботу, 15 сентября, в Подмосковье возможны первые в сезоне заморозки до -2 градусов. Хотя лишь местами, в низменностях. В мегаполисе в то же самое время +6...+8, в центре столицы вообще +11...+13 градусов. В городах и поселках Подмосковья от +3 до +8.
Ранними заморозки в середине сентября назвать нельзя, разумеется. Необычны они огромной разницей между ночной и дневной температурой воздуха. В субботу днем - летние +23 градуса! Солнечно, сухо и безветренно. Чем объяснить такой контраст? Как раз ясным небом. Облака ночью защищают землю от холода, как одеяло. Когда их нет, воздух быстро остывает - именно ясные ночи бывают самыми зябкими.
В воскресенье, 16 сентября, ночью облаков на небе станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Под утро +5...+10 градусов. Днем пасмурно и дождливо, +15...+20 градусов.
В понедельник, 17 сентября, переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью +3...+8, днем +14...+19 градусов. Но и такая погода на 2 - 4 градуса теплее климатических норм.
Во вторник, 18 сентября, облачно, с прояснениями, дожди пройдут уже повсеместно. Под утро +3...+8 градусов, днем +14...+19.
В середине следующей недели, по предварительным прогнозам, вернется солнечная сухая погода, и вновь потеплеет до +21 градуса.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»