Погода в Москве на 13 - 18 сентября: Ночью первые заморозки, днем летние +23 градуса

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-13T16:14:19+03:00

Затянувшееся лето не сдается, но осень все-таки наступает - с дождями и похолоданием. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 13 - 18 сентября

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Казалось бы, уже стало прохладнее, на этой неделе и дожди капали, и небо было серым. Но в четверг, 13 сентября, в Москву снова вернулось лето. Солнце к середине дня разогрело воздух до +21 градуса, небо синее. Может, ну ее, эту борьбу с глобальным потеплением? Аномальная теплынь осенью - очень даже приятная штука. А первые две недели сентября-2018 выдались в столице на 5 градусов теплее климатической нормы.

Что дальше? Борьба лета с осенью, которая проявится резкими контрастами температур и переменчивой погодой. От осени москвичам достанутся дожди и первые ночные заморозки. От лета - теплые дни и возвращение солнечной погоды.

Вот подробный прогноз Гидрометцентра России и Московского метеобюро на 13 - 18 сентября.

В четверг, 13 сентября, до вечера дождей не предвидится. А вот ветер усилится до 10 - 15 м/сек.

В пятницу, 14 сентября, ночью +4...+9 градусов, в некоторых районах столицы и области пройдут небольшие дожди. Днем переменная облачность, сухо, +19...+21 градус. Наслаждаемся прекрасной погодой! Но если в пятницу вечером вы поедете на дачу или в загородные отели, берите теплую одежду и зонты. В выходные погода изменится.

В ночь на субботу, 15 сентября, в Подмосковье возможны первые в сезоне заморозки до -2 градусов. Хотя лишь местами, в низменностях. В мегаполисе в то же самое время +6...+8, в центре столицы вообще +11...+13 градусов. В городах и поселках Подмосковья от +3 до +8.

Ранними заморозки в середине сентября назвать нельзя, разумеется. Необычны они огромной разницей между ночной и дневной температурой воздуха. В субботу днем - летние +23 градуса! Солнечно, сухо и безветренно. Чем объяснить такой контраст? Как раз ясным небом. Облака ночью защищают землю от холода, как одеяло. Когда их нет, воздух быстро остывает - именно ясные ночи бывают самыми зябкими.

В воскресенье, 16 сентября, ночью облаков на небе станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Под утро +5...+10 градусов. Днем пасмурно и дождливо, +15...+20 градусов.

В понедельник, 17 сентября, переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью +3...+8, днем +14...+19 градусов. Но и такая погода на 2 - 4 градуса теплее климатических норм.

Во вторник, 18 сентября, облачно, с прояснениями, дожди пройдут уже повсеместно. Под утро +3...+8 градусов, днем +14...+19.

В середине следующей недели, по предварительным прогнозам, вернется солнечная сухая погода, и вновь потеплеет до +21 градуса.