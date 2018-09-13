Видеонаблюдение во дворе жилого дома в Москве: Что нужно для установки, куда обращаться

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-13T18:31:28+03:00

Видеонаблюдение во дворе жилого дома в Москве установлено практически во всех районах столицы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Отвечаем на вопрос читателя "КП о том, как установить видеонаблюдение во дворе жилого дома в Москве

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В моем дворе на несколько жилых домов не хватает городских видеокамер. Те, что уже работают, охватывают не все дворовые площадки. Соседи обращались с этой проблемой в нашу управляющую компанию, но помощи так и не дождались. Объясните, что нужно для установки городского видеонаблюдения во дворе жилого дома в Москве?

Дмитрий Евдокимов. Юго-Восточный округ.

Видеонаблюдение во дворе жилого дома в Москве установлено практически во всех районах столицы. Как объяснили в департаменте информационных технологий Москвы, проверить, есть ли в вашем доме или дворе городские видеокамеры и сколько их, можно на официальном портале «Открытые данные Москвы». Здесь в открытом доступе вывешены списки камер дворового и подъездного видеонаблюдения, а также уличных камер в оживленных местах. В зависимости от района города и даты установки видеонаблюдения во дворе жилого дома в Москве могут работать или по одной камере с внешней стороны подъезда, или по две камеры - как с внешней стороны подъезда, так и внутри подъезда, или по три камеры - с внешней стороны подъезда, внутри подъезда и в панели экстренной связи.

ПРОВОДИМ СОБРАНИЕ ЖИЛЬЦОВ

Чтобы поставить камеру с внешней стороны подъезда, сначала нужно утвердить такое решение на общем собрании жильцов. Собрание считается правомочным, если в нем приняли участие собственники помещений в доме или их представители, обладающие более чем 50% от общего числа голосов. Жильцы могут решить свой вопрос как на обычном «живом» собрании, так и удаленно с помощью сервиса голосования «Электронный дом» в системе электронных референдумов столицы «Активный гражданин» - в мобильном приложении или на сайте ag.mos.ru.

Затем по поводу видеонаблюдения во дворе жилого дома в Москве можно обратиться в департамент информационных технологий столицы любым удобным способом:

- по электронной почте - dit@mos.ru;

- лично в центральном офисе департамента - Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1, ст. м. «Красные ворота».

К обращению нужно приложить протокол общего собрания жильцов с согласием не менее 2/3 собственников помещений в доме. Через месяц после этого должен прийти официальный ответ о возможности установки видеокамер. Все работы проводятся бесплатно.

Если хотите поставить камеру внутри подъезда и подключить ее к городской системе видеонаблюдения, то придется все оплатить самим жильцам. В государственных программах пока не прописана установка камер внутри подъездов жилых домов. Но сначала также придется провести общее собрание жильцов и заручиться согласием на монтаж видеонаблюдения не менее 2/3 собственников помещений в доме. Далее заявки принимает «Ростелеком» любым удобным способом:

- по электронной почте - domofon@rt.ru;

- по телефону - 8-800-100-98-34.

Специалист компании может заменить существующий домофон на новый, с дополнительной камерой в подъезде, а также поставить дополнительную камеру в лифтовом холле.

Что касается установки камер подъездного видеонаблюдения в многоквартирных жилых домах Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы, то здесь городские камеры ставят только в зданиях выше пяти этажей. Списки для монтажа видеонаблюдения во дворе жилого дома в Новой Москве составляет префектура ТиНАО.

Чтобы поставить камеру с внешней стороны подъезда, сначала нужно утвердить такое решение на общем собрании жильцов.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАПИСЬ

Если потом вам понадобится видео с городской камеры наблюдения, надо не позже пяти суток с момента происшествия обратиться в общегородской контакт-центр - (495) 587-00-02 с просьбой продлить хранение нужных видеоматериалов еще на 30 дней. Для этого оператору контакт-центра нужно сообщить дату, время и адрес происшествия. Затем с полученным от оператора номером заявки обращаетесь в полицию по месту происшествия. Следователь может получить видеоархив и приложить его к делу. Если после продления срока хранения запись так никто не забрал, видео уничтожат.

Обратите внимание! Обычному жителю копию архивной видеозаписи не дадут. Ее могут вручить только представителям полиции, судебных органов или адвокатам, обратившимся с письменным запросом в Департамент информационных технологий Москвы. При этом сотрудники правоохранительных органов могут выгрузить видеозапись со своих рабочих мест. Доступ к видеоархиву открывается только по персональным учетным записям, при выдаче которых пользователей предупреждают об ответственности о неразглашении конфиденциальной информации, а также о недопустимости передачи логина и пароля третьим лицам.

Информация с городских камер видеонаблюдения:

- в оживленных местах - около станций метро, на площадях, в пешеходных зонах, в магазинах и торговых центрах, стройплощадках, поликлиниках и медцентрах, в подъездах и во дворах - хранится 5 календарных дней;

- в детсадах и школах - 30 календарных дней.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

17 сентября - Департамент строительства Москвы;

18 сентября - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

19 сентября - Департамент торговли и услуг Москвы;

20 сентября - Объединение административно-технических инспекций Москвы;

21 сентября - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция).

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Могут ли участники реновации за доплату получить несколько квартир?

Наш дом попал в новую программу сноса. Пока до нас не дошла очередь расселения, но поскольку семья большая, мы хотели бы разъехаться. Вновь жить в одной, хотя и более просторной, квартире нам неудобно. Могут ли участники реновации за доплату получить несколько квартир?

Вера Сергеевна, Дмитровское шоссе.

На этот вопрос в мэрии Москвы ответили так:

- В программе реновации для участников прописана возможность купить квартиру большей площади и (или) с большим числом комнат по сравнению с бесплатно выдаваемым жильем или еще одну или несколько квартир. О своем желании взять метры за доплату можно сообщить по желанию:

- до момента подписания договора на равнозначную квартиру. За консультацией нужно обратиться к сотруднику Фонда реновации в центре информирования по переселению из вашей пятиэтажки. Потом надо оформить письменное заявление в офисе Фонда реновации;

- если вы уже подписали договор и зарегистрировали право собственности на положенную бесплатную квартиру, и потом решили купить дополнительные метры, тогда сделать это можно в течение двух лет со дня регистрации собственности.

При этом цена квадратного метра будет рыночная в зависимости от района, но переселенцу положена скидка в 10 процентов. Ее можно получить только один раз. Пока по правилам жилье разрешается выбрать только в домах, из которых уже переселяются жители по реновации, и только в своем районе.

Еще одно ограничение - максимальная площадь жилья, полученного с доплатой, не может быть больше 100 квадратных метров. Доплату можно внести как из собственных сбережений, так и с помощью кредита. При желании можно использовать материнский капитал, жилищные субсидии, государственные жилищные сертификаты.

Дополнительную квартиру можно выбрать квартиру в официальных списках, опубликованных на сайтах - www.fr.mos.ru и www.stroi.mos.ru.

По общим вопросам программы реновации можно обратиться в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - (499) 401-01-01 с 9.00 до 18.00 в будни.

По вопросам получения жилья за доплату - в Московский фонд реновации:

- к сотруднику фонда в информационном центре по переселению вашего дома;

- по телефону - (495) 651-07-97;

- в офисе фонда (г. Москва, ул. Ильинка, д. 13). Прием жителей проводится с понедельника по четверг - с 8.30 до 17.30; в пятницу - с 8.30 до 16.15; в субботу и воскресенье - выходной.

Кроме того, будущие переселенцы могут обращаться за бесплатными консультациями в общественный штаб по контролю за программой реновации по телефону «горячей линии» - (495) 646-87-09, с 9.00 до 20.00 (с понедельника по пятницу, без перерыва). Или по электронной почте - renovation@shtab.opmoscow.ru.