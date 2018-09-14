Подмосковные аферисты разделили таун-хаусы на однушки, чтобы продать в условиях кризиса
Главные темы:
- Подмосковные аферисты разделили таун-хаусы на однушки, чтобы продать в условиях кризиса.
- Какие сроки могут получить сёстры Хачатурян?
- Племянник Хачатуряна чуть не взорвался в собственной машине.
- На дорогах появились мошенники, которые берут деньги за "липовое" оформление ДТП.
- Новые станции Большой кольцевой линии метро Москвы: 3D-потолок, хай-тек и колонны из черного гранита.
- Перезагрузка Каширского шоссе в Москве: Дополнительные полосы для машин, новые повороты и разметка.
- Благодаря тёплой осени в Москве задержались бабочки и журавли.
Подмосковные аферисты разделили таун-хаусы на однушки, чтобы продать в условиях кризиса