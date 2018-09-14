14 Сент. 11:05 2018-09-14T14:38:16+03:00

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Подмосковные аферисты разделили таун-хаусы на однушки, чтобы продать в условиях кризиса.

- Какие сроки могут получить сёстры Хачатурян?

- Племянник Хачатуряна чуть не взорвался в собственной машине.

- На дорогах появились мошенники, которые берут деньги за "липовое" оформление ДТП.

- Новые станции Большой кольцевой линии метро Москвы: 3D-потолок, хай-тек и колонны из черного гранита.

- Перезагрузка Каширского шоссе в Москве: Дополнительные полосы для машин, новые повороты и разметка.

- Благодаря тёплой осени в Москве задержались бабочки и журавли.