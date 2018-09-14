2018-09-14T14:38:16+03:00
Московские окна

Подмосковные аферисты разделили таун-хаусы на однушки, чтобы продать в условиях кризиса

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗАПавел КЛОКОВ
Поделиться:
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Изменить размер текста:

Главные темы:

- Подмосковные аферисты разделили таун-хаусы на однушки, чтобы продать в условиях кризиса.

- Какие сроки могут получить сёстры Хачатурян?

- Племянник Хачатуряна чуть не взорвался в собственной машине.

- На дорогах появились мошенники, которые берут деньги за "липовое" оформление ДТП.

- Новые станции Большой кольцевой линии метро Москвы: 3D-потолок, хай-тек и колонны из черного гранита.

- Перезагрузка Каширского шоссе в Москве: Дополнительные полосы для машин, новые повороты и разметка.

- Благодаря тёплой осени в Москве задержались бабочки и журавли.

Подмосковные аферисты разделили таун-хаусы на однушки, чтобы продать в условиях кризиса

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Новоспасском монастыре проводится масштабная реставрация
Московский ТЮЗ эвакуировали из-за замыкания проводки
В Москве построят филиал музея «Эрмитаж»
В московских аэропортах откроют специальные места для отдыха таксистов
В Подмосковье полиция сожгла 2,5 гектара конопли
Парк трамваев в Москве полностью обновят до 2024 года
В Морозовской больнице провели первые операции по пересадке костного мозга
В столице открывается обновленный олимпийский центр водного спорта
В столичном метро запустили 70-й поезд «Москва»
В парке в пойме реки Битца появились новые пешеходные мостики
В московском метро поступят в продажу карты «Тройка» с трансформерами
В марафоне «Московское здоровое лето» участвовали более 200 тысяч человек
Со станции «Академическая» Калужско-Рижской линии откроется пересадка на новую линию метро
Баба Яга отметила День города Москва В столице она выступила вместе с внучками
В Москве 16 сентября из-за велопарада перекроют ряд улиц
К станции метро «Фонвизинская» построят подземный пешеходный переход