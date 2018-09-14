Полтора миллиона - за прорыв в науке!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T11:11:53+03:00

Изменить размер текста: A A

По статистике, каждый третий российский ученый работает на территории Москвы - в столичных институтах, научно-производственных компаниях, интересных стартапах. Город активно поддерживает научный потенциал молодых ученых - дальнейшее развитие российской экономики напрямую зависит от передовых разработок в самых разных сферах. Именно для этого в мегаполисе открыто уже 33 технопарка, в которых базируются самые передовые высокотехнологичные компании, занимающиеся в том числе научными разработками. С 2013 года правительство Москвы вручает премии молодым ученым. Побороться за них имеют право аспиранты, кандидаты наук, научные работники, специалисты до 35 лет (возраст считается на 31 декабря текущего года), а также доктора наук до 40 лет. В том числе и небольшие научные коллективы из двух-трех человек. Еще два важных условия: соискатели должны работать именно в московских организациях или институтах и быть гражданами России.

3 сентября стартовал прием заявок от ученых, желающих принять участие в конкурсе. Как рассказали в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, принять участие в конкурсе могут авторы выдающихся научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук. Кроме того, премии присуждаются за разработку и внедрение новых технологий, приборов и материалов.

Прием заявок продлится до 12 октября. Дальше специально созданная комиссия должна будет выбрать из сотен поданных заявок лучших из лучших. А само награждение лауреатов состоится уже в начале будущего года - по доброй традиции победителей чествуют накануне Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

Практически каждый год в конкурсе молодых ученых увеличивает количество номинаций. Например, шесть лет назад этот проект начинали с присуждения восьми премий, в начале нынешнего года лауреатами стали уже 33 единоличных участника и научных коллектива, а теперь число премий увеличено до 50! (См. «Конкретно».) Увеличивается и размер премии. В 2013 году победители получали по 500 тысяч рублей, а в нынешнем году размер премии подняли до 1,5 миллиона.

Традиционно победители получают дипломы из рук Сергея Собянина. В нынешнем феврале мэр Москвы особо поблагодарил лучших молодых ученых за их вклад в будущее страны.

- В Москве есть неиссякаемые запасы интеллекта и знаний, благодаря которым наш город по праву занимает лидирующие позиции в отечественной и мировой науке, - сказал Сергей Собянин. - В наших московских вузах и академических институтах творили великие ученые - нобелевские лауреаты Николай Семенов и Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк, Лев Ландау и Николай Басов, Александр Прохоров и Петр Капица, Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург.

Стоит отметить, что число заявок, которые подаются для участия в конкурсе, год от года серьезно увеличивается. Например, в прошлом году документы подали 680 ученых и научных коллективов. Сумасшедший конкурс - в среднем на каждую премию претендовали по 20 проектов. Всего же с 2013 года в конкурсе приняли участие более 3000 молодых ученых, а лауреатами премии правительства Москвы стали 190 из них.

ЭТО ВАЖНО!

Полный список документов для подачи заявки можно найти на сайте молодыеученые.рф.