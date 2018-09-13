Наше Подмосковье. Присоединяйтесь к доброй традиции

13 Сент. 01:00 2018-09-14T01:56:01+03:00

22 сентября по всей Московской области пройдет экологическая акция по высадке леса. Примите в ней участие и вы!

22 сентября по всей Московской области пройдет экологическая акция по высадке леса. Примите в ней участие и вы!

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Эту традицию в 2013 году ввел губернатор Андрей

Воробьёв. - В Подмосковье теперь каждую осень и весну высаживают леса. Причем к экологическим акциям «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы» ежегодно присоединяются десятки тысяч новых участников. Так общими усилиями удалось восстановить леса, которые пострадали от пожаров и нашествия вредителя - жука короеда-типографа. Напомним, после засушливого лета 2010 года в разы увеличилась численность короеда, который в итоге уничтожил около 74 тысяч гектаров леса. Чтобы не допустить расширения территории эпидемии, специалисты вырубали зараженные жуком деревья.

- Пришлось вырубать больной лес, иначе бы короед продолжил размножаться дальше, - напомнил на днях

Андрей Воробьёв. - Вместе с этим сразу последовала большая региональная программа лесовосстановления. Мы потратили на нее порядка 2,15 миллиарда рублей. Программа до сих пор продолжается, хотя с эпидемией мы справились и леса спасли.

А что нам надо?

И, конечно, важную роль в спасении лесов сыграли обычные люди, которые приходили на площадки экологических акций, приезжали семьями, коллективами, с коллегами и друзьями, брали в руки саженцы, лопаты - и вперед!

В этом году, как и всегда, высадка деревьев пройдет и в муниципалитетах, и на землях лесного фонда. В лесах буду сажать сосны, ели, дубы, лиственницы, на территориях населенных пунктов - различные парковые культуры. В общей сложности будет высажено более 1,5 миллиона деревьев. Ожидается, что в нынешней акции «Наш лес. Посади свое дерево» примут участие более 200 тысяч человек.

- Центральной площадкой в этом году станет лесной участок в городском округе Люберцы вблизи деревни Островцы городского округа Раменское, - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. - Здесь мы ожидаем свыше 6,5 тысячи участников акции, которые посадят более 60 тысяч сосен и лиственниц.

Только цифры

КОНКРЕТНО

Ты помнишь, как все начиналось?

2013 год:

68,5 га посадок,

3,5 тысячи участников

2014 год:

700 га,

89,5 тысячи участников…

…2018 год:

760 га,

200 тысяч участников