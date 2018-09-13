А ну-ка, дедушки!

13 Сент. 01:00 2018-09-14T01:57:51+03:00

22 - 23 сентября на ВДНХ пройдет первый Национальный чемпионат по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» - соревнования по профессиональному мастерству для людей старше 50 лет

Изменить размер текста: A A

Один из вопросов, которыми задаются сегодня эксперты: как люди старше 50 лет будут находить новые рабочие места? Впрочем, представители крупнейших кадровых агентств России рассказывают, что сегодня на рынке труда ценится прежде всего опыт человека. Встречают, как говорится, по реальным знаниям, а не по паспорту. В возрасте 50+ специалист получил достаточный навык в профессии, состоялся. Золотой возраст! Большинство к этому времени уже становятся бабушками и дедушками. Но вовсе не стариками! Уходить на пенсию еще слишком рано. Во многих профессиях без передачи практического опыта молодым вообще никуда. Понятно, что развитие современных технологий изменяет многие профессии. Это общемировая тенденция. Но ведь новые знания всегда можно получить на курсах переквалификации или подготовки. В начале сентября в Москве, на территории ВДНХ, была запущена уникальная площадка «Техноград». Этот комплекс учебных павильонов называют супермаркетом профессий. Одна из его задач - как раз таки помогать получать людям, в том числе старшего поколения дополнительную квалификацию или пробовать себя в новых направлениях.

22 и 23 сентября в «Технограде» пройдет финал I Национального чемпионата по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых». Это соревнования по профессиональному мастерству среди людей старше 50 лет. Организатор чемпионата - Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», при поддержке правительства Москвы.

Надо сказать, что WorldSkills Russia - это большое, серьезное общественное движение по популяризации рабочих профессий. Помните, в советское время было много прекрасных фильмов с героями, которые трудились на заводах или работали монтажниками-высотниками? Рабочий человек был примером. А в 90-е приоритеты изменились. Работать руками стало вроде как не престижно. Впрочем, WorldSkills Russia наглядно показывает нынешней молодежи, что все эти профессии - и достойные, и высокооплачиваемые. Раз в год проходят национальные финалы, на которые со всей страны съезжаются лучшие молодые сварщики, автослесари, повара, парикмахеры и представители десятков других профессий. А с нынешнего года WorldSkills Russia параллельно с соревнованиями молодых профессионалов запускает новую линейку - чемпионаты для мастеров своего дела старше 50.

По словам организаторов «Навыков мудрых», основные задачи будущего чемпионата - продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов в возрастной категории 50+ на рынке труда. Этот чемпионат, во-первых, должен показать, что людям старшего возраста интересно получать новые знания, и они готовы проходить переквалификацию, а во-вторых, что в России для этого есть реальные возможности.

- Люди предпенсионного и пенсионного возраста - опытные специалисты, которые могут продуктивно и качественно работать, - объясняют организаторы. - Наш чемпионат призван продемонстрировать качественный симбиоз опыта и новых знаний, полученных в процессе переподготовки, переквалификации и развития компетенций.

Соревнования будут проводиться по 26 компетенциям (профессиям). Мастера 50+ будут демонстрировать свои умения в ремонте машин и флористике, геодезии и токарных работах на современных станках с числовым программным управлением (ЧПУ), промышленном дизайне, технологиях моды и других профессиях. И это еще большой вопрос, кто кому даст фору в сложных современных технологиях - нынешняя молодежь или те, кому за…

ЭТО ВАЖНО!

Ожидается, что чемпионат «Навыки мудрых» посетят около 20 тысяч человек. Площадку оборудуют специальными секциями, где можно будет составить резюме или отправить имеющееся по базе вакансий, а также пообщаться с потенциальными работодателями - партнерами «Технограда»!

Подробную информацию о чемпионате можно прочитать на сайте worldskills.ru

КСТАТИ

Во время чемпионата «Навыки мудрых» в «Технограде» будет действовать большой консультационный центр, в котором специалисты подробно расскажут о возможностях проекта «Московское долголетие».

Вход на площадку чемпионата - свободный. Помимо посещения соревнований, на территории «Технограда» пройдут мастер-классы по 45 направлениям, спортивные состязания, конкурсы, квесты, выставки и многое другое.