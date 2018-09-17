2018-09-17T13:41:06+03:00
Звезды

Отмена концерта Монеточки в московском ночном клубе: миллионный гонорар певице никто не платил

Представители исполнительницы рассказали, почему Монеточка в итоге отказалась выходить на сцену [эксклюзив "КП", видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время выступления на фестивале VK Fest 2018.Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время выступления на фестивале VK Fest 2018.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером воскресенья, 16 сентября, в одном из московских клубов за полчаса до начала отменили концерт популярной в интернете певицы Лизы Монеточки. После разогрева на сцену вышли организаторы и объявили, что мероприятие не состоится, не объяснив причины.

Разочарованным поклонникам пообещали вернуть деньги за концерт, однако людей волновал и другой вопрос: почему Монеточка отказалась выступать? И не связано ли это с недавней критикой? Напомним, пару месяцев назад певица Земфира заявила, что у интернет-звезды «омерзительный голос», а на днях музыкальный критик Михаил Козырев посоветовал Лизе исполнять рэп.

Евгений Крамар, пиар-менеджер певицы, опровергнул эти слухи.

- Отмена концерта в клубе Gipsy связана не с личными проблемами Лизы, а с организаторами самого концерта. Они отказались выполнять вовремя наши технические требования! – рассказал менеджер в интервью «Комсомолке». - Звукорежиссер связался с нами только вчера днем. Это непрофессионально. Мы играем электронную музыку, нам важна чистота и настроенность звука, музыкальных инструментов. Увы, мы обожглись, и с этих пор мы будем заниматься организацией концертов самостоятельно.

К слову, Крамар был поражен тем, что в СМИ публикуют информацию о якобы полученном Монеточкой миллионном гонораре: «Концерт не состоялся и гонорар нам никто не заплатил. Информация о миллионе - слухи!».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Монеточка на «Поле чудес»: певица поцеловалась с Якубовичем и получила мультиварку

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) приняла участие в шоу «Поле Чудес» на Первом канале. Передача с ее участием вышла в эфир в пятницу, 14 сентября.

Девушка, оказавшись во второй тройке игроков, первой догадалась, как правильно продолжить фразу: «Бреем, стрижем бобриком-ежом, из лысых делаем плешивых, лечим…». Угадав слово «паршивый», она вышла в финал конкурса, но выиграть его не смогла. Между тем с пустыми руками певица не ушла: ей все же досталась мультиварка (подробности)

Новый клип Монеточки - 90-е.

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