На юго-востоке внедорожник протаранил такси - пассажира увезли в больницу
Московские гаишники разбираются в обстоятельствах ДТП на юго-востоке города. После аварии с участием трех машин в больницу госпитализирован один человек.
Инфинити протаранил автомобиль Яндекс-такси на Волгоградском пропескте в Москве.
- Столкновение произошло в 17.37 на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления ГИБДД.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, внедорожник «Инфинити» выехал на перекресток на красный свет. В этот момент движение начал желтый автомобиль такси. От удара иномарку выбросило на третью машину, двигавшуюся в соседнем ряду.
- Пострадал пассажир, сидевший в такси, он получил травму головы, - отметил источник. - Человек госпитализирован в одну из московских больниц.
Информацию о пострадавшим подтверждают и в ГИБДД.
На месте ДТП сейчас работают инспекторы, которые опрашивают участников и очевидцев аварии.