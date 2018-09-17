2018-09-17T18:56:38+03:00
Происшествия

На юго-востоке внедорожник протаранил такси - пассажира увезли в больницу

По предварительной версии, один из водителей выехал на перекресток на красный свет [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Пострадал пассажир, сидевший в такси, он получил травму головыПострадал пассажир, сидевший в такси, он получил травму головыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Московские гаишники разбираются в обстоятельствах ДТП на юго-востоке города. После аварии с участием трех машин в больницу госпитализирован один человек.

Инфинити протаранил автомобиль Яндекс-такси на Волгоградском пропескте в Москве.

- Столкновение произошло в 17.37 на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, внедорожник «Инфинити» выехал на перекресток на красный свет. В этот момент движение начал желтый автомобиль такси. От удара иномарку выбросило на третью машину, двигавшуюся в соседнем ряду.

- Пострадал пассажир, сидевший в такси, он получил травму головы, - отметил источник. - Человек госпитализирован в одну из московских больниц.

Информацию о пострадавшим подтверждают и в ГИБДД.

На месте ДТП сейчас работают инспекторы, которые опрашивают участников и очевидцев аварии.

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