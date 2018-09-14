Акция по бесплатному онкоскринингу продлится в столице последние две субботы сентября

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-14T13:17:27+03:00

Желающие ещё могут успеть в поликлинику без записи и направлений

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Для тех, кто давно хотел провериться на рак, но все откладывал визит к врачу, в столице проходит скрининг «Я выбираю здоровое будущее!». Акцию курируют Департамент здравоохранения Москвы совместно с Московским клиническим научным центром имени Логинова.

Врачи выясняют, есть ли у пациентов предрасположенность к раку молочной железы, яичников и предстательной железы. Для участия в акции осталось всего две субботы - 15 и 22 сентября. Москвичи могут бесплатно сдать анализ крови на наличие мутаций генов BRCA1, BRCA2 и уровень ПСА (простатический специфический антиген). Как это сделать - см. "Конкретно".

- С начала акции обследование прошли более 90 тысяч москвичей - 73 тысячи женщин и 18 тысяч мужчин, - сообщил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Более 50 тысяч из них уже получили результаты.

При этом у мужчин выявлено 1,2 тысячи случаев повышенного уровня ПСА, что не обязательно означает наличие рака. Но все такие пациенты дальше идут на консультацию к урологу и проходят дополнительное комплексное обследование. Во время акции рак предстательной железы впервые был найден у 23 мужчин. Теперь их лечением занимаются онкологи.

Среди женщин предрасположенность к раку молочной железы и раку яичников (мутаций генов BRCA1 и BRCA2) оказалась у 180 человек. Все они сейчас бесплатно проходят консультации и необходимые дополнительные комплексные обследования в клинике женского здоровья Московского клинического научного центра имени Логинова.

КОНКРЕТНО

Как обследоваться

В любую из двух суббот, 15 и 22 сентября, с 8.00 до 14.00 желающих сделать онкоскрининг принимают в городских поликлиниках. Заранее записываться и приносить направления не надо. С собой нужно захватить паспорт и медицинский полис. На месте также надо подписать согласие на получение результатов по электронной почте или в поликлинику, к которой вы прикреплены.

Вся процедура сбора анализов крови для скрининга занимает не более 30 минут. Результаты будут готовы примерно в течение двух месяцев. Теми, у кого окажутся проблемы со здоровьем, сразу начнут заниматься врачи - с помощью компьютерной диагностики, эндоскопии, биопсии.

Подробности о правилах участия в акции, а также график работы поликлиник - на сайте Департамента здравоохранения Москвы в разделе «Я выбираю здоровое будущее!».