2018-09-14T16:27:52+03:00
Экономика

В Москве таксистам могут запретить работать без водительского стажа менее пяти лет

Также могут ввести «черный список» для хамовитых таксистов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Требования к московским таксистам могут ужесточить.Требования к московским таксистам могут ужесточить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Мосгордуме обсуждают правки в работу таксистов Москвы. Все предложения вытекают из жалоб москвичей. Беспокоит поведение таксистов на дороге, а также общение с пассажирами. Зачастую таксисты не понимают русский язык, нарушают правила, резко тормозят, засыпают за рулем. Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предлагает, чтобы в такси брали на работу с водительским стажем не менее пяти лет.

- В советское время было деление прав на профессиональные и любительские. В коммерческих перевозках люди должны работать профессионально. А для этого дожны быть и другие требования для сдачи экзаменов. Ведь люди планируют перевозку людей, это большая ответственность. Поэтому должен быть, конечно, и водительский опыт. Хотя бы пять лет, - считает Андрей Шибаев.

Ведь многие водители, которые сейчас работают в такси в Москве, приезжие. Они и город толком не знают. Автомобильный поток здесь другой, чем в маленьком селе. Нужен какой-то срок для адаптации.

- Вызывает также качество работы приезжих, которые становятся таксистами в Москве. Нужно вводить переатестацию в России, потому что неизвестно, как ими получены права в своих странах, есть ли реальные профессиональные навыки. Вести с пассажирами они себя нормально не могут. Есть жалобы от пассажиров, что они ведут себя неккорретно, невежливо, - рассказал «Комсомольской правде» заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что в Москве у таксистов должны быть российские права.

- Одной из проблем, является то, что таксисты-иностранцы работают со своими национальными правами. Понятно, что выданы они не всегда адекватно, а это — дополнительные риски для пассажиров. Было бы правильнее включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами. Пока же этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении: какие права у водителя, который берет заказ. Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет, - считает мэр Москвы.

Что же касается хамского поведения водителей – с этим тоже предлагают бороться, включая таких таксиситов в «черный список».

- Нужно создать реестр недобрососвествных водителей. Потому что нерадивых сотрудников выгоняют из одной компании, а они переходят в другие и ведут себя там также, - говорит Андрей Шибаев. - Только, зная о наказании, они будут вспоминать о нормах поведения.

Но пока все эти предложения только собирают, они еще будут обсужаться с экспертами в области такси, позже их внесут для рассмотрения в Мосгордуме.

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