Осенний московский велопарад 16 сентября: какие дороги перекроют и когда

СЕГОДНЯ 19:25 2018-09-14T19:32:36+03:00

Во время московского осеннего велопарада 2017 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Осенний московский велопарад пройдет 16 сентября. Любители велосипедного движения прокатятся от ВДНХ, минуя Кремль, до Красной Пресни.

- Место сбора 16 сентября в 11.00 на Останкинском проезде (проезд к старту будет открыт со стороны улицы Академика Королева). Старт в 12.00. Протяженность маршрута — 30 км, финиш в парке Красная Пресня, - говорят организаторы.

Для движения велоколонны будут закрыты автодороги от Звездного бульвара до Мантулинской улицы. Открывать движение планируют по мере прохождения велосипедистов.

- Перекрытия будут на участке: Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская набережная, Рубцовская набережная, Лефортовская набережная, набережная Академика Туполева, Сыромятническая набережная, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Пречистенская набережная, Фрунзенская набережная, улица Хамовнический Вал, Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская набережная, Краснопресненская набережная, улица 1905 года, Мантулинская улица, - уточнили в Информационном центре Департамента транспорта Москвы.

Также ограничения будут следующих участках:

- с 4.00 до 16.00 Останкинский проезд от пересечения с улицей Академика Королева до пересечения со Звздным бульваром;

- с 4.00 до 16.00 Звезздный бульвар от улицы Цандера до пересечения с Останкинским проездом;

- с 10.00 до 15.00 Мантулинская улица;

- с 10.00 до 15.00 на 1-м Красногвардейском проезде от Мантулинской улицы до дома 4, корпуса Б, строение 2.

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Велопрокат со скидкой

16 сентября в городском велопрокате «Велобайк» действуют скидки. Стоимость прокатов длительностью от 1 до 6 часов, начавшихся с 10.00 до 16.00, составит 100 рублей за поездку для всех доступов, вместо 1000 рублей в обычные дни. Поездки до часа тарифицируются по стандартным тарифам.

С велосипедом пустят в электричку бесплатно

С 16 по 22 сентября провоз велосипедов в электричках ЦППК и МТППК будет бесплатным. Кстати, на МЦК и в наземном общественном транспорте провоз велосипедов бесплатный всегда.

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