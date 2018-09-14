В Москве 18-летнего парня насмерть задавило футбольными воротами

СЕГОДНЯ 22:44 2018-09-14T23:37:03+03:00

Во время игры с друзьями молодой человек пытался повиснуть на перекладине

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Московские следователи разбираются в обстоятельствах гибели 18-летнего парня. Вечером в пятницу первокурсник одного из столичных вузов погиб во время футбольного матча в Зеленограде (это один из 12 административных округов Москвы). ЧП произошло стадионе, который вечером был уже закрыт.

- Несколько молодых людей, жители окрестных домов, перелезли через забор и начали играть в футбол, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. – В какой-то момент парень зацепился руками на перекладине футбольных ворот и повис. По всей видимости, ворота были не очень хорошо закреплены. Под весом молодого человека они начали заваливаться. Юный футболист упал на площадку, а ворота – на него.

По предварительной информации, несчастный получил удар по голове металлическим каркасом ворот. Друзья пытались привести парня в чувство, но он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

В Следственном комитете сообщают, что назначена доследственная проверка.

- Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, - сообщила старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.

Точную причину смерти должны будут назвать судмедэксперты.

В свою очередь следователи выясняют, кто проводил приемку футбольных ворот и когда их в последний раз проверяли.