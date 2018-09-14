2018-09-15T00:14:37+03:00
Происшествия

Из офиса в центре Москвы неизвестный стрелял холостыми патронами

Стрелка задержали и доставили в отдел полиции [видео]
Игорь ПАВЛОВ
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Неизвестный открыл стрельбу холостыми в офисном здании в центре Москвы.Неизвестный открыл стрельбу холостыми в офисном здании в центре Москвы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ноль два позвонили жители улицы Марксистская (Таганский район Центрального округа Москвы). Мол, из дома, занятого офисными помещениями, раздаются резкие и гулкие хлопки, похожие на выстрелы.

- На место прибыли сотрудники МВД, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе столичного главка полиции. - И выяснили, что стреляли из помещения, в котором находилось семь человек. Все они были задержаны.

В настоящий момент правоохранители выясняют, кому принадлежит оружие, из которого стреляли. По некоторым данным, патроны были холостыми. Однако местных жителей это мало успокаивает.

В центре Москвы неизвестный из офиса стрелял холостыми патронами.Стрелка задержали и доставили в отдел полиции

- Сегодня палят холостыми, - восклицает местная жительница Валентина, - а завтра начнут боевыми.

По некоторым данным, задержать стрелка удалось не сразу. Для начала он сыграл роль неуловимого преступника и дверь полицейским не открывал. Но после того, как ее выбили, пыл свой поумерил. И отправился вместе с другими сотрудниками офиса в полицию.

- В результате так называемой стрельбы никто не пострадал, - добавили в полиции. - Сотрудники местного отдела сейчас проводят проверку.

Увы, но подобные инциденты в Москве - далеко не редкость. Скажем, в январе этого года мужчина начал палить из окна дома номер 7 по 3-му Хорошевскому проезду. Его задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Изъяв охотничье ружьё и патроны. К счастью, в тот день, как и сегодня (14 сентября), никто не пострадал.

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