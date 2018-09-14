Фестивали Аргентины и Сингапура в Москве: От танго с чакарерой до лучшей в мире уличной еды

14 Сент. 00:55 2018-09-15T00:57:20+03:00

Пока вы не прилетели в Сингапур, Сингапур приехал к вам! Фото: Юлия СМИРНОВА

Между летним отпуском и новогодними путешествиями самое время помечтать о дальних странах – и попробовать их на вкус

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В эти выходные, 15 и 16 сентября, в Москве пройдут сразу два фестиваля, посвященных экзотическим дальним странам. Очень разным. Но одинаково интересным для путешественников.

АРГЕНТИНА: ТАНГО, ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК И ЭМПАНАДАС

Первый день фестиваля, 15 сентября, - для тех, кто танцует танго и другие аргентинские танцы. В Москву прилетели мастера из южноамериканской страны, занятия у них платные (20 евро).

Эрнесто Кармона проведет уроки танго и аргентинских фольклорных танцев. Мартина Ульрих научит работать с бомбо легуэро – большим барабаном. Петеко Карабахаль покажет фильм “Чакарера” о народном танце из аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Завершится суббота милонгой (вечером, где все танцуют танго), вход – 300 рублей.

В воскресенье, 16 сентября, ждут уже всех желающих. Будут опять же танго и чакарера (мастер-класс по ритму чакареры от Юрия Посыпанова). Урок еще одного танца, кандомбе, проведет Елена Рязанова. Дефиле нарядов для танго и милонга с концертом.

Из других искусств: фильм о российском скульпторе Степане Эрьзе, который работал и творил в Аргентине, и именно там нашел дерево для своих скульптур – кебрачо. Дегустация аргентинского мате, вин и мастер-класс по приготовлению пирожков-эмпанадас. Уроки испанского – как для начинающих, так и для тех, кто уже готов вникать в особенности аргентинского произношения, лексики и грамматики.

Где: м. “Чистые пруды”, м. “Лубянка”, Soulfulloft, ул. Мясницкая, дом 13, строение 20 – адрес для мероприятий 16 сентября.

Когда: 16 сентября, с 13 до 23 часов.

Билеты: мероприятия с 13 до 17 часов бесплатны, с 17 до 20 часов – вход 700 рублей, концерт и милонга платные - 1200 рублей.

СИНГАПУР: РИСОВЫЙ ПИРОГ, БИСЕР И АВТОГОНКИ

Азиатский город-государство гордо заявляет, что Сингапур начинается с еды. Гостей фестиваля, организованного Советом по туризму Сингапура, обещают угостить знаменитым стритфудом (уличной едой). Почему знаменитым? Потому что только в Сингапуре уличная еда удостоена звезды Мишлена!

Основатель получившего престижный знак заведения Hawker Chen Чан Хон Мен приехал в Москву на фестиваль. И на “Флаконе” будет киоск Hawker Chen с фирменным рисом с курицей. Казалось бы, что проще – рис с курицей. А вы попробуйте приготовить его так, чтобы избалованные эксперты ресторанного бизнеса дали за него мишленовскую звезду! В общем, только ради этого стоило бы идти на фестиваль Сингапура.

Разумеется, будет и другая еда: карамелизованное вяленое мясо, например. В программе также кулинарный мастер-класс, научат готовить рисовый пирог с начинкой из пальмового крема. И коктейли от сингапурского бармена Виджея Мудалиара (его бар Native входит в число пятидесяти лучших в мире).

Музыка – этническая и классическая, в исполнении двух сингапурских групп. Мастер-классы по бисероплетению и “деревянному” дизайну. Фотовыставки и фильмы о Сингапуре. Картины сингапурских художников.

На “Флаконе” поставят традиционный малайский дом кампонг и воссоздадут атмосферу сингапурских районов Маленькая Индия и Чайна-таун. Ведь в этом городе переплелись чуть ли не все азиатскуе культуры и традиции.

В самом Сингапуре как раз проходит этап автогонок “Формулы 1”, на фестивале организуют прямую трансляцию.

А главное – лотерея, где будут разыграны несколько поездок в Сингапур и другие призы.

Где: дизайн-завод “Флакон”.

Когда: 15 и 16 сентября, с 12 до 21 часа.

Участие бесплатное.