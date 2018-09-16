Ливень в Москве 16 сентября 2018 года: более 20 тысяч человек проехали велопарадом - несмотря на дождь

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-16T16:15:54+03:00

Первый по-настоящему осенний ливень в Москве 16 сентября 2018 года не напугал ни участников велопарада, ни коммунальщиков [фото, видео]

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В воскресенье, 16 сентября, в Москве прошел первый осенний ливень. Однако непогода не остановила любителей велоспорта - на ВДНХ, несмотря на дождь, состоялся осенний велопарад. На старт вышли более 20 тысяч велосипедистов.

В день Московского велопарада на Москву обрушился дождь.

Для ликвидации последствий ливня на улицы вышли больше 300 бригад "Мосводостока". По данным пресс-службы ведомства, задействованы более 1130 человек и 280 единиц техники. Для того, чтобы вода не скапливалась во дворах и на проезжей части, используется специализированная техника. Также сотрудники помогают обеспечивать движение столичного общественного транспорта без перебоев.

Плохай погода - не повод сидеть дома! Фото: Сергей Киселев/mskagency.ru

Тем временем в социальных сетях москвичи делятся фотографиями последствий ливня. Напомним, ранее метеорологи предупреждали, что эта неделя закончится небольшим похолоданием и дождями. Представители столичного главка МЧС призывают переждать непогоду дома или в капитальном здании, а, выходя на улицу, проявлять осторожность - избегать рекламных конструкций и не находиться под деревьями.

Дожди в Москве во время велопарада на ВДНХ.

При обнаружении скоплений воды или подтопления жителям столицы можно обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Как сообщал сайт kp.ru, синоптики обещают, что 20-градусное тепло вернется в Москву в середине следующей недели. В понедельник и вторник будет еще прохладно из-за прошедших дождей, а в среду воздух прогреется до 18-20 градусов, далее потеплеет еще больше.