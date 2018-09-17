2018-09-17T15:09:59+03:00
Происшествия

Возле ТЦ «Вегас» горит ангар с пластиковыми бассейнами

Пожар уже длится два часа, площадь возгорания увеличилась в три раза [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Черный дым от пожара возле ТЦ "Вегас".Черный дым от пожара возле ТЦ "Вегас".Фото: YouTube
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В Московской области 17 сентября загорелся ангар по производству пластиковых бассейнов. Он находится недалеко от торгового центра «Вегас» на Каширском шоссе. Люди, которые проезжали на машинах, подумали, что горит торговый центр, черным дым валил будто из-за колеса обозрения.

- Мы проезжали мимо, такое ощущение, что горел весь торговый центр. Но позже поняли, что не «Вегас». Что-то другое, - рассказывает «Комсомольской правде» Алина Кошкина.

Пожар на Каширском шоссе.

На место еще в 12.35 выехали пожарные, но пока бригаде из 24 человек не удается ликвидировать пожар. Площадь возгорания увеличилась с 400 до 1250 квадратных метров. Осложнился пожар тем, что внутри горящего здания много легковоспломяняющихся предметов. Как рассказали «Комсомольской прваде», в ангаре находится производство пластиковых бассейнов.

- Пожар происходщит в поселке Совхоза имени Ленина в Ленинском районе Московской области, - уточнили в ГУ МЧС по Московской области.

На пожаре сейчас восемь пожарных машин, спасателям к 15.00 удалось локализовать пожар. Сейчас уже угроз о возможности дальнейшего распространения горения нет. Но пока пожар не ликвидирован. Спасатели продолжают работать на месте.

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