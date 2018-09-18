Перчатка, которая вернет руку к жизни...

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-17T22:28:24+03:00

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В Научно-практическом реабилитационном центре Москвы проходит тестирование инновационного тренажера. Созданная российскими разработчиками реабилитационная перчатка предназначена для восстановления мелкой моторики рук (движений кистей и пальцев). Причем использовать тренажер пациенты смогут даже в домашних условиях. «Аника» (так называется реабилитационная перчатка) поможет вернуть дееспособность рук людям, страдающим ДЦП или болезнью Паркинсона, которые перенесли операции, инсульты, получили тяжелые травмы.

Этот проект стал победителем международной программы «Открытые запросы». С 2014 года эту программу по поручению Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы развивает столичное Агентство инноваций. Если вкратце - это глобальный поиск передовых инновационных решений, проектов, пилоты которых могли бы внедряться для развития городской инфраструктуры.

Разработчики реабилитационной перчатки - специалисты Группы компаний «Мадин» во главе с Александром Емельяновым. Сеть предприятий специализируется именно на разработке и внедрении медицинского оборудования.

- По большому счету наш проект «Аника» начался с идеи импортозамещения, - рассказывает Александр Емельянов.

В нескольких странах подобные разработки уже есть. Но российские ученые - это сейчас уже можно говорить с уверенностью - заграничные аналоги уже превзошли.

Например, перчатки, которые решают такие же задачи, есть в Израиле. Но тамошние аппараты работают при помощи тензодатчиков (они измеряют степень деформации. - Авт.), а в «Анике» применяют датчики положения в пространстве (у них совершенно другой принцип работы).

«Аника» - это не экзоскелет, который просто удерживает руку и помогает шевелить пальцами. Это куда более тонкая техника. Помимо самой перчатки в комплекс входит еще и специальная программа, которая устанавливается на компьютер.

- На тыльной стороне кисти человека, на предплечье и фалангах пальцев находятся датчики, которые фиксируют движения руки и передают эту информацию в программу, - объясняет Емельянов.

Причем «Аника» одинаково эффективна и при диагностике нарушений руки, и при ее реабилитации.

- На первом этапе перчатка анализирует движения пальцев, запястья, предплечья, выявляя возможности пациента, - объясняет разработчик. - На втором - в долгий период восстановления - комплекс «Аника» предлагает упражнения разной степени сложности. После нескольких занятий со специалистом пациент вообще может перейти на удаленное лечение. То есть он занимается дома, выполняет задания. Все показатели сохраняются на сервере статистики, которым может пользоваться лечащий специалист. В том числе он может отслеживать занятия в режиме реального времени и корректировать задания.

При этом специалисты отмечают, что программа «Аники» очень проста в использовании. И для ее загрузки вовсе не нужен какой-то навороченный компьютер.

Изначально идея разработки реабилитационной перчатки принадлежит именно Александру Емельянову. Но, как он сам часто говорит, «проект уже давно живет собственной жизнью» - коллеги его постоянно дорабатывают, в процессе совместной работы появляются новые идеи.

Испытания реабилитационной перчатки продлятся до конца сентября.

- Конечно, у нас уже есть первые отзывы, - рассказывают «КП» в Группе компаний «Мадин». - Тренажер нравится и врачам, и пациентам. В ближайших перспективах мы начнем работать над расширением размерного ряда перчатки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Правительство Москвы стремится поддерживать и развивать инновационные проекты, - сказал глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин. - Мы даем возможность высокотехнологичным компаниям предложить и протестировать в городской среде инновационные решения для актуальных задач городского хозяйства. За время существования программы «Открытые запросы» в конкурсе приняли участие свыше 1200 высокотехнологичных компаний, которые предложили свои решения для более чем 40 проектов.