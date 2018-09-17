Столичные водители приветствуют пассажиров, как командиры воздушных лайнеров

СЕГОДНЯ 22:31 2018-09-17T22:32:40+03:00

Теперь они обязаны представляться перед поездкой и желать счастливого пути

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- Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Меня зовут Николай Сидоров. Я машинист электропоезда. Наш рейс выполняется по маршруту - «Петровский парк» - «Рассказовка». Желаю вам приятной поездки.

Тут впору пристегнуть ремень и приготовиться к взлету. Так, словно пилоты самолетов, теперь приветствуют пассажиров машинисты метро, а также водители трамваев, троллейбусов, автобусов и маршруток. Услышать добрые слова можно перед отправкой в дорогу, а также на крупных транспортных узлах, например, в районе железнодорожных платформ и вокзалов. По мнению руководителя Дептранса Максима Ликсутова, дружелюбное обращение делает поездку более приятной.

И жизнь сразу начинает играть новыми красками. Как знать, может, в ближайшем будущем пассажиры начнут аплодировать водителям, благополучно добравшись до своей остановки.